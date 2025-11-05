Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι απόψε, στις 21:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), θα παραδώσει τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου που είχε αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, «θα παραδώσουν στις 21:00 τη σορό ενός από τους αιχμαλώτους της (ισραηλινής) κατοχής, που βρέθηκε στη συνοικία Σουτζάγια, στα ανατολικά της Πόλης της Γάζας», όπως αναρτήθηκε στον λογαριασμό της οργάνωσης στο Telegram.

Η παράδοση της σορού εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.