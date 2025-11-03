Ο Γιώργος Λάνθιμος, ο άνθρωπος που κατακτά τις διεθνείς κινηματογραφικές σκηνές με τις ταινίες του, δεν είναι μόνο σκηνοθέτης, αλλά και φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού! Και όχι, δεν το λέμε εμείς, αλλά ο ίδιος, που φροντίζει όποτε έχει ελεύθερο χρόνο να επισκέπτεται το ΣΕΦ για να απολαύσει τις «ερυθρόλευκες» μάχες στο παρκέ.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης όμως, δεν πηγαίνει μόνος του στο γήπεδο. Συχνά, έχει στο πλευρό του την αγαπημένη του «μούσα», Έμα Στόουν. Παρόλα αυτά, την τελευταία φορά που βρέθηκε στο γήπεδο, στις 29 Οκτωβρίου για την αναμέτρηση με την Μονακό, η Αμερικανίδα ηθοποιός δεν ήταν στο πλευρό του.

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, μέσα από την κουβέντα του με τον Λάνθιμο και τους πρωταγωνιστές της νέας του ταινίας «Bugonia», δεν δίστασε να ρίξει την αθλητική βόμβα. «Να πηγαίνεις πιο συχνά στον Πειραιά», είπε στην Έμα Στόουν, αναφερόμενος στην τύχη που φέρνει στην ομάδα, σε αντίθεση με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Η ηθοποιός, με ένα πλατύ χαμόγελο, απάντησε: «Ναι, ξέρω!», λες και το γνώριζε από πρώτο χέρι, με την τύχη να είναι με το μέρος της όταν επισκέπτεται το ΣΕΦ. Όσο για τον Γιώργο Λάνθιμο; Ήταν συγκρατημένος, όπως πάντα. Ο σκηνοθέτης, που δεν κρύβει την αδυναμία του στο μπάσκετ, έδειξε να συμφωνεί με την παρατήρηση του Κουτσογιαννόπουλου για τον «τρελό ανταγωνισμό» που επικρατεί φέτος στην Basket League.

Μια ακόμα συνέντευξη που, πέρα από τα κινηματογραφικά, έκρυβε και… αθλητικά μυστικά, για το πως η Έμα Στόουν φαίνεται να φέρνει τύχη στον Ολυμπιακό. Μήπως το ΣΕΦ να την προσλάβει ως… καλή τύχη;