Με την κατάθεση της ηθοποιού, η αδερφή της οποίας έχει καταγγείλει για την απόπειρα βιασμού του σκηνοθέτη και ηθοποιού συνεχίστηκε σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του κατηγορούμενου.

«Την βίαζε …»

Η μάρτυρας χωρίς να κρύβει κάποιες φορές τη συναισθηματική της φόρτιση κατέθεσε πως «καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά.

Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια …» .

Οπως κατέθεσε η μάρτυρας το καλοκαίρι του 2015 της εξομολογήθηκε η αδερφή της όσα είχαν συμβεί.

Ημουν σε σοκ

«Ήμουν σε σοκ … πανικοβλήθηκα» ανέφερε η μάρτυρας συμπληρώνοντας πως χρόνια αργότερα εκείνη της είπε περισσότερες λεπτομερείς για τις σκηνές των επιθέσεων .

Στη συνέχεια η μάρτυρας αναφέρθηκε και στη δίκη της σχέση με τον κατηγορούμενο, τον οποίο είχε καταγγείλει για βιασμό αλλά η υπόθεση αυτή δεν έφτασε στο ακροατήριο.

Μιλώντας για τη σχέση τους η μάρτυρας, η οποία επίσης έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό αλλά η υπόθεση της δεν έφτασε στο ακροατήριο

Οικογενειακές σχέσεις

Μάλιστα , είπε πως διατήρησαν οικογενειακές σχέσεις ακόμη και μετά το χωρισμό τους .

«Είναι πράγματα που προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεχάσουνε γιατί μας έχει καταστρέψει .

Μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα πριν και μετά από πράγματα που δεν ήξερα …

Ο δικός μου βιασμός

Εγώ θυμάμαι την ώρα του δικού μου βιασμού , τον πόνο τα κλάματα …» ανέφερε φορτισμένη εξηγώντας γιατί δεν είναι σε θέση να θυμηθεί λεπτομέρειες .

Η μάρτυρας συνέχισε λέγοντας πως όταν εκείνη αποφάσισε να μιλήσει σε φίλους ,τότε “πολλοί μου είπαν έχω και μια φίλη που της συνέβη αυτό ή το άλλο , σίγουρα έλαβα

πληροφορίες για 10-15 κοπέλες”.

Πρόεδρος : προτρέψατε κάποιες να τον καταγγείλουν ;

Μάρτυρας : όχι γιατί πριν το 2021 δεν το είχαμε κάνει ούτε εμείς για τον εαυτό μας .

Στα έδρανα του δικαστηρίου βρέθηκε σήμερα και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος .

Η δίκη συνεχίζεται