Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, οι προπονητές δεν είναι πια απλά οι «αόρατοι αρχηγοί» πίσω από τις επιτυχίες των ομάδων. Πλέον θεωρούνται και οι ίδιοι «σταρ», με πολύ δημοσιότητα και αστρονομικά συμβόλαια. Από τον Σιμόνε Ιντζάγκι που άφησε την Ίντερ για την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, μέχρι τον Τσάμπι Αλόνσο που ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι μισθοί προκαλούν ίλιγγο.

Ο Σιμόνε Ιντζάγκι των 27,2 εκατομμύρια ευρώ στην Αλ Χιλάλ

Ο Ιταλός τεχνικός έφερε την Ίντερ ξανά στην κορυφή της Ιταλίας, κατακτόντας την Serie A (2023-24), δύο Κύπελλα Ιταλίας (2021-22, 2022-23) και τρία ιταλικά Super Cup (2021-22, 2022-23, 2023-24). Ταυτόχρονα, οδήγησε τους «νερατζούρι» σε δύο τελικούς Champions League (2022-23, 2024-25), χωρίς ωστόσο να επικρατήσει σε κανέναν. Τον Ιούνιο του 2025 η Αλ Χιλάλ έκανε μια πρόταση στον Ιντζάγκι, που δεν μπορούσε να αρνηθεί. Οι Σαουδάραβες προσέφεραν συμβόλαιο στον 49χρονο, με απολαβές 27,2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, κάνοντάς τον έτσι τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του αθλήματος.

Ο «μίδας» Πεπ της Μάντσεστερ Σίτι

Ο «μάγος» της Premier League, Πεπ Γκουαρντιόλα, παραμένει ασταμάτητος. Από τον Ιούλιο του 2016, όταν και ανέλαβε τη Μάντσεστερ Σίτι, έχει πανηγυρίσει με τους «πολίτες» έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, τέσσερα League Cup και δύο FA Cup. Επίσης, οδήγησε τον σύλλογο στο πρώτο Champions League της ιστορίας του, τη σεζόν 2022-23. Ο μισθός του; Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, Σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, έχει δώσει στον Ισπανό συμβόλαιο με απολαβές 22,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Αρτέτα και η Άρσεναλ που «ακουμπάει» το… στέμμα της Premier League

Πολλοί πιστεύουν πως ο Μικέλ Αρτέτα πήρε παραπάνω ευκαιρίες από ότι άξιζε στην Άρσεναλ. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας φέτος, δείχνει πως η διοίκηση των «κανονιέρηδων» ορθά πίστεψε στον Βάσκο τεχνικό. Η Άρσεναλ βρίσκεται πρώτη στην βαθμολογία της Premier League και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στο «Νησί». Σύντομα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του ο Αρτέτα, με αυξημένες αποδοχές, που τώρα βρίσκονται στα 18,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ντέιβιντ Μόγιες: Ένας παλιός γνώριμος στην Έβερτον

Ο Σκωτσέζος «θρύλος» της Premier League βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του, στον πάγκο της Έβερτον. Έγινε ο πρώτος προπονητής των «ζαχαρωτών», που κάθισε στον πάγκο της ομάδας, στο νέο «σπίτι» της, το «Χιλ Ντίκινσον». Ο 62χρονος βρίσκεται στην «μπλε πλευρά» του Λίβερπουλ από τον Ιανουάριο του 2025 και αμείβεται με 14,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε και η Ατλέτικο Μαδρίτης έγιναν… ένα

Ο Αργεντίνος τεχνικός διανύει τον 14ο χρόνο του στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα με τους «ροχιμπλάνκος», ένα Κύπελλο Ισπανίας και δύο Europa League. Τον τελευταίο καιρό, με την ομάδα να μην τα πηγαίνει καλά τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων, ο «Τσόλο» δέχθηκε μείωση μισθού και βρίσκεται υπό πίεση. Ωστόσο, δεν είναι και μικρό το ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ, που λαμβάνει κάθε χρόνο.

Λουίς Ενρίκε: Ένας πρωταθλητής στο Παρίσι

Τα επιτεύγματα του Λουίς Ενρίκε είναι γνωστά. Πρωταθλήματα, Κύπελλα και Champions League με την Μπαρτσελόνα, ενώ πλέον και με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ισπανός κόουτς ανέλαβε τον γαλλικό σύλλογο τον Ιούλιο του 2023. Τη σεζόν 2024-25 κατέκτησε με τους Παριζιάνους τέσσερις τίτλους, δικαιολογώντας έτσι τον ετήσιο μισθό, των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Εθνική του Κάρλο Αντσελότι

Ο Κάρλο Αντσελότι έγινε θρύλος στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μίλαν. Τον Μάιο του 2025, ο 66χρονος, άφησε τη «Βασίλισσα» για να δοκιμαστεί και σε πάγκο εθνικής ομάδας. Προορισμός του η Βραζιλία και η ανοικοδόμηση της «Σελεσάο», με στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Ένα πρότζεκτ κάθε άλλο παρά φθηνό, για την ομοσπονδία της «χώρας του καφέ», αφού ο Ιταλός τεχνικός αμείβεται με 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ουνάι Έμερι: Ένας Ισπανός «χωριάτης»

Ο Βάσκος προπονητής έφερε την Άστον Βίλα στο Champions League μετά από 40 χρόνια. Μπορεί στην Άρσεναλ να έφυγε ως «αποτυχημένος», όμως στο Μπέρμιγχαμ λατρεύεται ως… σωτήρας. Ακόμα και στην κακή εκκίνηση της φετινής σεζόν, ο Έμερι βρήκε τον τρόπο να ανακάμψει η ομάδα του και βρίσκεται πλέον στην 8η θέση της Premier League. Ο 53χρονος μπορεί να μην έχει φέρει ακόμα τίτλο στην Άστον Βίλα, αλλά η διοίκηση της ομάδας του δείχνει εμπιστοσύνη, με συμβόλαιο 9,6 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Άρνε Σλοτ: Από διάδοχος του Κλοπ σε πρωταθλητής Αγγλίας

Στη Λίβερπουλ υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για τον διάδοχο του Γιούργκεν Κλοπ, τον Ιούλιο του 2024. Ο Άρνε Σλοτ όμως, κατόρθωσε να αγαπηθεί από τους φίλους των «ρεντς», οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση της Premier League στην πρώτη του σεζόν. Ο Ολλανδός μπορεί να βιώνει μία κρίση τη φετινή σεζόν στο «Άνφιλντ», ωστόσο «κέρδισε» με τις εμφανίσεις της ομάδας του, νέο συμβόλαιο με απολαβές οκτώ εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.

Τσάμπι Αλόνσο: Από παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, προπονητής της «Βασίλισσας»

Ο Αλόνσο δεν χρειάζεται συστάσεις, σε ότι αφορά την ποδοσφαιρική του καριέρα. Ως προπονητής έχει στη συλλογή του το «τρεμπλ» με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, τη σεζόν 2023-24, με την οποία «στέφθηκε» πρωταθλητής Γερμανίας, δίχως να ηττηθεί σε κανέναν από τους 34 αγώνες του πρωταθλήματος. Πλέον βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία θέλει να κατακτήσει ξανά την κορυφή του ισπανικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο 43χρονος αμείβεται στη «Βασίλισσα» με οκτώ εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Οι μισθοί μιλούν από μόνοι τους. Οι προπονητές πλέον, δεν είναι μόνο ηγέτες στον πάγκο, αλλά και οικονομικοί… σταρ του ποδοσφαίρου!