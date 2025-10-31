Με σχεδόν 1.000 δολάρια το φλιτζάνι, ένα κατάστημα στο πολυτελές εμιράτο του Ντουμπάι προσφέρει πλέον τον ακριβότερο καφέ στον κόσμο, παρασκευασμένο από σπόρους προέλευσης Παναμά που πωλούνται σε τιμές χρυσού.

Το κατάστημα Julith, εγκατεστημένο σε μια πρώην βιομηχανική συνοικία που έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης των λάτρεων του καφέ, θα σερβίρει από την 1η Νοεμβρίου «περίπου 400 φλιτζάνια» του πολύτιμου αυτού ροφήματος, σύμφωνα με τον συνιδρυτή του, Σερκάν Σαγκσιέζ, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η διαδικασία παρασκευής βασίζεται σε ειδική μέθοδο φιλτραρίσματος που εξασφαλίζει τη βέλτιστη γεύση. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν τη γευσιγνωσία στην κύρια αίθουσα ή σε ιδιωτικό χώρο.

Με τιμή 3.600 ντιράμ, δηλαδή περίπου 980 δολάρια, το ρόφημα κοστίζει σχεδόν 100 δολάρια η γουλιά και αποκαλύπτει φρουτώδεις και λουλουδένιες νότες που θυμίζουν τσάι. «Εκεί υπάρχουν νότες από λευκά λουλούδια, όπως το γιασεμί, εσπεριδοειδών, όπως το πορτοκάλι και το περγαμόντο, καθώς και μια υποψία βερίκοκου και ροδάκινου», περιγράφει ο Σαγκσιέζ. «Είναι σαν το μέλι, ντελικάτο και γλυκό», πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος διατηρούσε καφέ στην Τουρκία επί επτά χρόνια, πριν ανοίξει το Julith τον περασμένο Αύγουστο.

Το Ντουμπάι, γνωστό για τα πολυδάπανα σχέδιά του – από τον υψηλότερο πύργο στον κόσμο έως τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα τεχνητά νησιά – φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για αυτή την πρωτότυπη επένδυση. «Νιώσαμε πως το Ντουμπάι ήταν το ιδανικό μέρος για αυτήν την επένδυση», σημείωσε ο επιχειρηματίας.

Το νέο ρεκόρ και οι αντιδράσεις

Τον Σεπτέμβριο, το εμιράτο είχε ήδη καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες για το προηγούμενο ρεκόρ του ακριβότερου καφέ στον κόσμο, που προσέφερε το κατάστημα Roasters έναντι 2.500 ντιράμ (περίπου 680 δολάρια).

Το νέο ρεκόρ του Julith προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να εκπλήξει σε μια πόλη όπου η πολυτέλεια αποτελεί καθημερινότητα. «Είναι πραγματικά σοκαριστικό, όμως την ίδια στιγμή αυτό είναι το Ντουμπάι», σχολίασε η Ινές, κάτοικος της πόλης. «Για τους εύπορους ανθρώπους, είναι μια ακόμη εμπειρία, για την οποία θα μπορούν να υπερηφανεύονται», πρόσθεσε η Μαεβά.

Η δημοπρασία και ο σπάνιος καφές

Σε δελτίο Τύπου, το Julith επιβεβαίωσε ότι κατέβαλε την υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για καφέ, σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στον Παναμά. Είκοσι κιλά από τους πολύτιμους σπόρους πωλήθηκαν έναντι 2,2 εκατομμυρίων ντιράμ (περίπου 604.000 δολάρια), ύστερα από μια «πραγματική μάχη» με 549 προσφορές.

«Η δημοπρασία διήρκησε 13 ώρες. Ανταγωνιστήκαμε κυρίως ασιατικές εταιρείες, που συνήθως επικρατούν σε τέτοιες πωλήσεις. Ήταν μεγάλη η έκπληξη όλων όταν ανακοινώθηκε το όνομά μας», ανέφερε ο Σαγκσιέζ.

Ο καφές, με την ονομασία “Nido 7 Geisha“, προέρχεται από τις φημισμένες φυτείες “Hacienda La Esmeralda“, κοντά στο ηφαίστειο Μπαρού, το υψηλότερο σημείο του Παναμά.