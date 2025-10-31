Με το σκορ στο 91-78 και 50 δευτερόλεπτα πρίν την λήξη, ο Σλούκας είχε την μπάλα και έπεσε στο παρκέ με τον Οκόμπο να προσπαθεί να την διεκδικήσει, ενώ είχε σφυρίξει ο διαιτητής. Ο διαιτητής φοβούμενος πως θα υπάρξει ένταση, έπιασε τον Οκόμπο με μια εντυπωσιακή «λαβή», σε ένα τρομερό στιγμιότυπο.

Φυσικά οι διαιτητές αφού εξέτασαν τη φάση, δεν έδωσαν τίποτα και το ματς συνεχίστηκε κανονικά. Πάντως σίγουρα ο διαιτητής έκλεψε την παράσταση στην προσπάθεια του να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Δείτε παρακάτω το στιγμιότυπο: