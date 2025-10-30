Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξεκίνησε πρόσφατα το δικό του κανάλι στο YouTube, και το πρώτο του βίντεο έχει ήδη ξεπεράσει τα πέντε εκατομμύρια προβολές. Το περιεχόμενο έχει τραβήξει την προσοχή όχι μόνο για την καθημερινότητά του, αλλά και για τη συνήθεια του Νορβηγού επιθετικού να πίνει νωπό γάλα.

Στο βίντεο, με τίτλο «Μια μέρα στη ζωή ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή», ο Χάαλαντ δείχνει την ρουτίνα του, την αγάπη του για το μαγείρεμα και το φαγητό, όπως τα μεγάλα κομμάτια κρέατος τύπου tomahawk. Παράλληλα, αποκαλύπτει πως καταναλώνει γάλα που δεν έχει παστεριωθεί – ένα προϊόν που δεν διατίθεται στα καταστήματα, αλλά είναι νόμιμο στην Αγγλία.

Η Υπηρεσία Τροφίμων (FSA) προειδοποιεί ότι το νωπό γάλα μπορεί να περιέχει βακτήρια που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις, και δεν συνιστάται σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, έγκυες, μικρά παιδιά ή άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η καθημερινή ρουτίνα του Χάαλαντ

Στο βίντεο, ο Χάαλαντ επισκέπτεται μια φάρμα στο Cheshire για να προμηθευτεί το γάλα του, το οποίο χαρακτηρίζει «σούπερ τροφή» και λέει ότι είναι ευεργετικό για την πέψη, το δέρμα, τα οστά και τους μυς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πίνει ένα ποτήρι το πρωί και ένα ακόμα μετά την προπόνηση, συνήθεια που τον ακολουθεί από παιδί.

Για τον Χάαλαντ, η κατανάλωση ακατέργαστου γάλακτος δεν είναι τόσο θέμα αθλητικής διατροφής όσο προσωπική επιλογή για την υγεία και την ευεξία. Κάποιοι από τους συμπαίκτες του στη Σίτι είχαν επίσης δοκιμάσει νωπό γάλα, αλλά η έκταση αυτής της συνήθειας δεν είναι γνωστή.

Τι είναι το νωπό γάλα

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο μέρος του γάλακτος υποβάλλεται σε παστερίωση για να καταστραφούν τυχόν βακτήρια. Το νωπό γάλα πηγαίνει απευθείας από το ζώο στο μπουκάλι χωρίς θερμική επεξεργασία. Η FSA τονίζει ότι οι παραγωγοί νωπού γάλακτος πρέπει να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και να υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους, ενώ το προϊόν πρέπει να φέρει προειδοποιητική σήμανση.

Διαθεσιμότητα και ασφάλεια

Η πώληση νωπού γάλακτος επιτρέπεται σε Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, μόνο από εγγεγραμμένες φάρμες, αγορές παραγωγών ή μέσω ειδικών διανομέων. Στη Σκωτία απαγορεύεται. Οι φάρμες πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια υγιεινής και τα ζώα να είναι ελεύθερα ασθενειών.

Απόψεις ειδικών

Παρά τον χαρακτηρισμό του ως «επικίνδυνο προϊόν», το νωπό γάλα γίνεται όλο και πιο δημοφιλές λόγω της αντίληψης ότι προσφέρει οφέλη για την υγεία, αν και επιστημονικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Ο πρώην διατροφολόγος της Σίτι, Νταν Ρίτσαρντσον, προειδοποιεί ότι η μίμηση των συνηθειών του Χάαλαντ μπορεί να είναι επικίνδυνη αν οι καταναλωτές αγοράσουν μη ελεγμένα προϊόντα.

Ο Χάαλαντ συνδυάζει την κατανάλωση νωπού γάλακτος με άλλες ασυνήθιστες συνήθειες, όπως θεραπεία με κόκκινο φως και προσθήκη σιροπιού σφενδάμου στον καφέ του. Ο Ρίτσαρντσον τονίζει ότι οι νέοι αθλητές πρέπει να επικεντρώνονται σε ισορροπημένη διατροφή, σωστές ποσότητες πρωτεϊνών και υδατανθράκων, και στα τακτικά γεύματα, αντί να ακολουθούν μόδες ή διατροφικά trends απλώς μιμούμενοι πρότυπα.

Πηγή: BBC