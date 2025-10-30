Στην αμυντική ισορροπία που θα πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός στο ματς με τη Μονακό (31/10, 20:00) στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος προπονητής του τριφυλλιού κατά την αναχώρηση της ομάδας σημείωσε ότι η ομάδα του θα βρει λύσεις στην επίθεση ενώ στάθηκε και στην περίπτωση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που ταξίδεψε με την αποστολή.

«Η Μονακό είναι μια πολύ καλή ομάδα. Στην πραγματικότητα το ρόστερ της μοιάζει πολύ με το περσινό όταν έπαιξαν στον τελικό στην Ευρωλίγκα. Είδα το παιχνίδι και χθες που έπαιξαν με τον Ολυμπιακό. Έκαναν ένα υπέροχο παιχνίδι, ειδικά ο Μάικ Τζέιμς έπαιξε υπέροχα μαζί με τον Άλφα Ντιαλό. Οπότε θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των δύο ρόστερ, το δικό μας και της Μονακό. Οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν την ίδια στρατηγική. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς να κάνουμε λάθη. Και φυσικά θα είναι πολύ σημαντικό για την άμυνα γιατί είναι εξαιρετικά καλοί επιθετικοί παίκτες», τόνισε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε και ποιο θα είναι το κλειδί του αγώνα: «Το κλειδί είναι να μην τους δώσουμε άμυνα. Γιατί ξέρουμε ότι στην άμυνα μερικές φορές παίζουμε υπέροχα, αλλά μερικές φορές έχουμε πολλά προβλήματα. Και όταν παίζεις εκτός έδρας, πρέπει να διατηρείς την αμυντική ισορροπία σε όλου το παιχνίδι. Επιθετικά πιστεύω ότι θα βρούμε λύσεις», σημείωσε ο Αταμάν.

«Ο Ρογκαβόπουλος απόψε νομίζω ότι θα κάνει προπόνηση στο γήπεδο της Μονακό και μετά θα αποφασίσουμε αν μπορεί να παίξει ή όχι», κατέληξε ο Τούρκος προπονητής για την κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου