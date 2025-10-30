Σοκ προκαλεί τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (30/10) στη Λιανή Άμμο Χαλκίδας, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα 4χρονο παιδί και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών στο evima.gr, το μηχανάκι μάρκας Piaggio Beverly χτύπησε το παιδάκι την ώρα που διέσχιζε την οδό Χαϊνά, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και κατοίκους της περιοχής. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, ο οδηγός ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών συνελήφθη από τις Αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και θλίψη στους κατοίκους της Χαλκίδας, που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σοβαρό περιστατικό.