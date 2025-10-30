Η Puma, η γνωστή γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 900 θέσεων εργασίας παγκοσμίως έως το τέλος του 2026. Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, με στόχο την αναζωογόνηση της επιχείρησης και την αντιμετώπιση της έντονης πτώσης των πωλήσεων.

Ήδη μέσα στο 2024, η εταιρεία έχει μειώσει κατά 500 τις θέσεις εργασίας διεθνώς, στο πλαίσιο ενός προγράμματος περιορισμού του κόστους που είχε εξαγγελθεί τον Μάρτιο. Το νέο σχέδιο προβλέπει την επέκταση αυτού του προγράμματος, καθώς η Puma επιχειρεί να ενισχύσει την αποδοτικότητά της υπό τη διοίκηση του νέου εκτελεστικού διευθυντή, Άρθουρ Χελντ.

Η μείωση του μεριδίου αγοράς, η υποτονική ζήτηση για αθλητικά παπούτσια και είδη ένδυσης, καθώς και οι επιπτώσεις από τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές, έχουν επιβαρύνει σημαντικά την εταιρεία. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων, η Puma είχε προειδοποιήσει στα τέλη Ιουλίου για πιθανές ετήσιες ζημίες.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας την πίεση που δέχεται ο κλάδος των αθλητικών ειδών διεθνώς.

Παρά τις δυσκολίες, η Puma δηλώνει αισιόδοξη ότι θα επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης από το 2027, επιδιώκοντας να ανακτήσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά αθλητικής ένδυσης.