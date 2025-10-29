Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε μετά τον αγώνα Παναθηναϊκού – Αστέρα AKTOR στους Αμπελοκήπους. Αστυνομικοί συνέλαβαν 49χρονο πατέρα, ο οποίος έδωσε στο ανήλικο παιδί του – ηλικίας κάτω των 12 ετών – δύο πυροτεχνήματα, τα οποία εκείνο άναψε μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το περιστατικό εντοπίστηκε μέσω του συστήματος καμερών ασφαλείας του γηπέδου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η αστυνομία.

Σε βάρος του 49χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση του νόμου περί πυροτεχνημάτων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ο ανήλικος δεν συνελήφθη, καθώς θεωρείται ποινικά ανεύθυνος λόγω ηλικίας.