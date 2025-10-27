Νέος σάλος συγκλονίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο, ύστερα από τις αποκαλύψεις του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ιμπραΐμ Χατσιοσμάνογλου, σχετικά με τη συμμετοχή εκατοντάδων διαιτητών σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Σε επίσημη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (27/10), ο Χατσιοσμάνογλου παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης έρευνας που διενεργήθηκε από οικονομικούς ελεγκτές του τουρκικού κράτους. Η έρευνα αποκάλυψε στοιχεία που προκαλούν έντονη ανησυχία για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του ποδοσφαιρικού συστήματος της χώρας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, από τους 571 διαιτητές που βρίσκονται σε ενεργό δράση στις επαγγελματικές κατηγορίες, οι 371 διατηρούν προσωπικούς λογαριασμούς σε πλατφόρμες στοιχηματισμού, ενώ τουλάχιστον 152 εξ αυτών συμμετέχουν συχνά σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές και αναμένεται να οδηγήσουν σε εκτεταμένες πειθαρχικές και δικαστικές διαδικασίες.

🗣️ TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. pic.twitter.com/cZ4RxEdY58 — AA SPOR (@aa_spor) October 27, 2025

Η αποκάλυψη αυτή ρίχνει βαριά σκιά στο τουρκικό ποδόσφαιρο, την ώρα που η ομοσπονδία καλείται να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του αθλήματος και να επαναφέρει την εμπιστοσύνη του κοινού.