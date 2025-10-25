Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) στην Καλλιθέα, όταν ένας 50χρονος άνδρας, σε έξαλλη κατάσταση, άρχισε να προκαλεί φθορές σε αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραυματίσει έναν από αυτούς με μαχαίρι.

Ένας άλλος αστυνομικός επενέβη και πυροβόλησε τον 50χρονο στο πόδι για να τον ακινητοποιήσει. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και ο δράστης στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με την κατάσταση και των δύο να είναι εκτός κινδύνου.

Από την έρευνα που έγινε για το αιματηρό επεισόδιο αποδείχθηκε πως σε βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.