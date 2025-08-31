Ο Πέδρο Τσιριβέγια παραχώρησε μια «διαφορετική» συνέντευξη στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού και αποκάλυψε πλευρές που δύσκολα θα περίμενε κανείς. Από τη Νάπολη του Μαραντόνα και τον θαυμασμό του για τον Ράφα Ναδάλ, μέχρι την αγάπη του για το τένις, το Casa de Papel και… το απλό τοστάκι που θα μαγείρευε στους συμπαίκτες του.

Η εναλλακτική συνέντευξη του Ισπανού μέσου του Παναθηναϊκού:

Αν υπήρχε χρονομηχανή σε ποια εποχή θα ήθελες να ταξιδέψεις;

Θα ήθελα να ζήσω στην εποχή του Μαραντόνα στη Νάπολη!

Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν;

Θα έκανα σίγουρα κάτι σχετικό με τον αθλητισμό. Ίσως με το τένις. Το αγαπάω πολύ!

Ποιο παιχνίδι θα ήθελες να διαγράψεις και να το ξαναπαίξεις;

Δεν έπαιξα λόγω τραυματισμού, αλλά θα ήθελα να είμαι παρών στον τελικό με τη Ναντ όταν χάσαμε απ’ την Τουλούζ με 5-1. Το έβλεπα από την εξέδρα και ήταν πολύ δύσκολο.

Ποια στιγμή στην καριέρα σου θα ήθελες να ξαναζήσεις όπως ακριβώς ήταν;

Το Λίβερπουλ – Έβερτον! Το μεγάλο ντέρμπι που κερδίσαμε 1-0 στο Άνφιλντ για το Κύπελλο Αγγλίας. Υπέροχο ματς!

Ποιας ομάδας θα ήθελες να ήσουν μέλος;

Της Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα.

Με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης;

Με τον Τόνι Κρόος.

Ποιος είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει;

Δεν θα πω τον Μέσι ή τον Μπαπέ, που προφανώς θα είναι μια κλασική απάντηση. Θα πω τον Ρενάτο Σάντσες στη Λιλ ή τον Βιτίνια στην Παρί. (σ.σ. Οι απαντήσεις του Πέδρο δόθηκαν πολύ καιρό προτού προκύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ρενάτο…).

Ποιο διάσημο πρόσωπο θα καλούσες σε δείπνο;

Χωρίς αμφιβολία, τον Ράφα Ναδάλ!

Σε ποια ταινία/σειρά θα ήθελες να πρωταγωνιστείς;

Στο Casa de Papel.

Ένας μεγάλος μελλοντικός ταξιδιωτικός προορισμός;

Η Ιαπωνία.

Αν έμπαινες στο γήπεδο με δικό σου τραγούδι, τι θα διάλεγες;

Κάποιο τραγούδι από τους Estopa, ένα ισπανικό συγκρότημα.

Αν ήσουν σεφ τι θα μαγείρευες στους συμπαίκτες σου;

Μάλλον ένα τοστ με ζαμπόν και τυρί! Δεν ξέρω τίποτα άλλο!

Ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα αλλά και το μεγαλύτερο ελάττωμά σου;

Το προτέρημά μου είναι ότι τα πάω καλά με όλους. Το ελάττωμά μου είναι ότι είμαι υπερβολικά τελειομανής. Και μερικές φορές αυτό είναι κακό.

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει για το ποδόσφαιρο;

Δεν το θεωρώ θυσία γιατί θα το ξανάκανα 100 φορές! Επέστρεψα από τραυματισμό έναν μήνα νωρίτερα για να βοηθήσω τη Ναντ να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.