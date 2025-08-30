Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει της Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket.

Ο Βασίλης Σπανούλης αφήνει εκτός αναμέτρησης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο

1. Ιταλία 1-1

2. Γεωργία 1-1

3. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-0

4. Ελλάδα 1-0

5. Ισπανία 0-1

6. Κύπρος 0-1