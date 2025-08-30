Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει της Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket.
Ο Βασίλης Σπανούλης αφήνει εκτός αναμέτρησης τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η Ιταλία πήρε την πρώτη της νίκη στο Eurobasket, καθώς επικράτησε με 78-62 της Γεωργίας. Με την παρθενική της νίκη στον όμιλο της Λεμεσού «κρατάει» τις ελπίδες της ζωντανές για ένα καλό πλασάρισμα στον τρίτο όμιλο. Οι Ιταλοί Νιάνγκ και Φοντέκιο σκόραραν από 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, ενώ από την πλευρά της Γεωργίας Μπιτάτζε […]
Στην αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Κύπρο, στο «Σπύρος Κυπριανού» για το Eurobasket, ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η επιλογή αυτή γίνεται για να προφυλαχτεί ο «Greek Freak», με δεδομένο πως σε λιγότερο από 20 ώρες από τη λήξη του αποψινού αγώνα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Γεωργία […]
Οι «πλάβι» δεν δυσκολεύτηκαν παρά την απώλεια και του Μπογκντάνοβιτς λόγω τραυματισμού να επικρατήσουν με 80-69
Πρεμιέρα για τη Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία για το Eurobasket, στην Λεμεσό της Κύπρου. Η Ελλάδα επικράτησε των Ιταλών 75-66, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι πρωταγωνιστής με 31 πόντους. Σλούκας και Μήτογλου ακολούθησαν με εννέα πόντους ο καθένας. Κακό βράδυ για τους Ιταλούς, που είδαν τον Σιμόνε Φοντέκιο να περιορίζεται απο την άμυνα […]
Η Εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία για την πρώτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Η Εθνική μας βρίσκεται σε όμιλο με Ισπανία, Ιταλία, Βοσνία και Κύπρο με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην Λεμεσό: Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο 1. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-0 2. Γεωργία 1-0 3. Ισπανία 0-1 4. Κύπρος 0-1 5. Ελλάδα – 6. Ιταλία – […]