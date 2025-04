Μια περίεργη αρκούδα είπε να ανακαλύψει τι είναι αυτή η περίεργη πράσινη και καφέ κατασκευή που είδε στην πίσω αυλή του σπιτιού μιας οικογένειας στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ.

Σκαρφάλωσε στην τσουλήθρα ενός παιδιού, προς τέρψη των ανθρώπων που παρακολουθούσαν μέσα από το σπίτι και γελούσαν με το παιχνιδιάρικο ζώο του δάσους.

Η χαριτωμένη αρκούδα έκανε την τσουλήθρα της ανακαλύπτοντας στο περίπου τι είναι αυτή η περίεργη κατασκευή που σκαρφάλωσε και συνέχισε τον δρόμο της.

So cute! Watch this bear go down a slide in the backyard of this family’s home! 🐻 #Connecticut #AnimalAntics #funnyanimals pic.twitter.com/uvWiOvF0Zs — CBS7 (@CBS7News) April 25, 2025

Αρκούδα εισέβαλε σε αυλή οικογένειας και… έκανε τσουλήθρα

Όπως θα παρατηρήσετε στο παρακάτω βίντεο, όχι μόνο δεν είναι ασυνήθιστο οι αρκούδες να παίζουν με παιχνίδια ανθρώπων, αλλά ίσως η συγκεκριμένη αρκούδα να έχει ξαναπαίξει σε αυτό, καθώς φαίνεται πως της αρέσει η κούνια.

The speed at which the bear came barreling towards that swing tells me he’s done this before. pic.twitter.com/pD1jZ4Gcw7 — Nature is Amazing ☘ (@AMAZlNGNATURE) October 27, 2024

Οι μαύρες αρκούδες ζουν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Το κακό είναι πως μέρη όπως η Φλόριντα σκέφτονται να εκδώσουν άδειες κυνηγιού για τουλάχιστον 187 αρκούδες στα μέσα Δεκεμβρίου. Αυτό δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο.

Οι λύκοι όπως και οι αρκούδες προστατεύονται, μετά ο πληθυσμός τους αυξάνεται και ο άνθρωπος αποφασίζει να «λύσει το πρόβλημα» με τα όπλα, εκδίδοντας άδειες για την εξολόθρευση πληθυσμού.

A life first! Imagine my surprise when going through trail camera videos I found this-a female Black Bear with three cubs! Look how young the cubs are! Florida Big Bend ESE of Tallahassee pic.twitter.com/ivQoiEWXjr — Hays Cummins, PhD (@topreef) June 26, 2020

Οι μαύρες αρκούδες στο Κονέκτικατ είναι πολλές και αρκετά περίεργες όπως αυτή που έτρεχε τρέχοντας για ψώνια σε ένα εμπορικό κέντρο της πόλης πριν από μια εβδομάδα. Όμως όχι μόνο δεν είναι επιθετικές, αλλά τρόμαξε και έφυγε όταν την πήραν στο κυνήγι οι δασοφύλακες που κλήθηκαν να συνδράμουν.