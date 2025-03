Σύννεφα τέφρας —ύψους τουλάχιστον 8 χιλιομέτρων— εκτόξευσε το ηφαίστειο Lewotobi Laki-laki της Ινδονησίας, όταν εξερράγη το βράδυ της Πέμπτης (20/3).

Σύμφωνα με την εθνική γεωλογική υπηρεσία, η εν λόγω έκρηξη έρχεται μετά από μικρότερες που έχουν ξεκινήσει από τις 13 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία ακύρωσε πτήσεις προς το Μπαλί, εχθές Παρασκευή.

Ash clouds spewed more than 5 miles high, and an Australian airline canceled some flights into Bali after the eruption of Indonesia’s Lewotobi Laki-laki volcano https://t.co/xH4dM6xMkS pic.twitter.com/1Y32nITsw3

— Reuters (@Reuters) March 22, 2025