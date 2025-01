Αντιμέτωπα με σοβαρά προβλήματα είναι τα αεροδρόμια στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία, καθώς σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε δεκάδες ακυρώσεις, αλλά και καθυστερήσεις πτήσεων.

Το χιόνι προκάλεσε προβλήματα στη Γερμανία, όπου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πάγο για τους οδηγούς και τους πεζούς, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους όπου είναι δυνατόν.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ακύρωσε 120 από τις 1.090 προγραμματισμένες απογειώσεις και προσγειώσεις του την Κυριακή, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Fraport. Στο αεροδρόμιο του Μονάχου, μόνο ένας διάδρομος ήταν ανοιχτός, ενώ ο άλλος καθαριζόταν.

Wintry weather conditions have caused flight disruptions at Munich, Frankfurt and Stuttgart airports amid warnings of freezing rain and black ice.https://t.co/bafwaaVaxk

