Ανακτήθηκαν και τα δύο μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροσκάφους, με τους 181 επιβαίνοντες, που συνετρίβη τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στη Νότια Κορέα. Τα μαύρα κουτιά που περιέχουν δεδομένα της πτήσης και ηχητικά αρχεία, αναμένεται να βοηθήσουν τις έρευνες για την αιτία που οδήγησε στο μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα στη χώρα εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι αυτή την ώρα (1μ.μ. Ελλάδας) σε 177 άτομα αλλά θεωρείται δεδομένο ότι θα αυξηθεί καθώς μόλις δύο μέλη του πληρώματος – ένας άνδρας και μία γυναίκα – βγήκαν ζωντανοί από το φλεγόμενο Boeing 737-8AS.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο πιλότος του αεροσκάφους της νοτιοκορεάτικης εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air εξέπεμψε σήμα κινδύνου ένα λεπτό αφού συμμορφώθηκε με την οδηγία του πύργου ελέγχου να αλλάξει διάδρομο προσγείωσης για να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος να συγκρουστεί με πουλιά.

Το αεροπλάνο χτύπησε εξοπλισμό πλοήγησης στο έδαφος πριν προσκρούσει σε τοίχο και παραδοθεί στις φλόγες από την έκρηξη που ακολούθησε.

Βίντεο από τη συντριβή που μεταδόθηκαν από πολλά νοτιοκορεατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία δείχνουν το αεροπλάνο να γλιστρά με την κοιλιά του με μεγάλη ταχύτητα πριν τη σύγκρουση. Από τα πλάνα δεν διακρίνεται το μπροστινό και το πίσω σύστημα προσγείωσης καθώς καπνός που έβγαινε από το πίσω μέρος του αεροσκάφους καλύπτει την εικόνα.

Πηγές από την πυροσβεστική του αεροδρομίου Μουάν, που έγινε το δυστύχημα, ανέφεραν ότι πιθανόν δεν λειτούργησε το σύστημα προσγείωσης ενώ σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα αλλά και ενός από τους επιζώντες το αεροσκάφος φαίνεται πως είχε χτυπήσει πουλί.

Το υπουργείο Μεταφορών στη Νότια Κορέα ανέφερε ότι από τα βίντεο φαίνεται ότι τα γρανάζια προσγείωσης του αεροπλάνου δεν ήταν εκτός λειτουργίας, αλλά θα ερευνήσει περαιτέρω χρησιμοποιώντας τα δεδομένα πτήσης από το μαύρο κουτί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Jeju Air, Kim E-bae, ανέφερε ότι το αεροσκάφος δεν είχε παρουσιάσει κανένα πρόβλημα προηγουμένως και ζήτησε συγγνώμη λέγοντας:

«Πάνω απ’ όλα, εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας και ζητούμε συγγνώμη από τις οικογένειες των επιβατών που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το ατύχημα. Προς το παρόν, η αιτία του ατυχήματος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα της έρευνας από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ανεξάρτητα από την αιτία, ως Διευθύνων Σύμβουλος, αισθάνομαι βαθιά ευθύνη για το περιστατικό αυτό».

Εκπρόσωπος της Boeing δήλωσε στον Guardian: «Είμαστε σε επαφή με την Jeju Air σχετικά με την πτήση 2216 και είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και οι σκέψεις μας παραμένουν με τους επιβάτες και το πλήρωμα».

Ο αμερικανικός αεροπορικός γίγαντας Boeing έχει δεχθεί πυρά για την ασφάλεια των αεροσκαφών του καθώς συνέβησαν δύο συντριβές αεροσκαφών 737 Max. Όμως το αεροπλάνο που ενεπλάκη στην τελευταία συντριβή, ένα Boeing 737-800, περιγράφεται από τους αναλυτές ως ένα αξιόπιστο αεροσκάφος με εξαιρετικά ισχυρό ιστορικό ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη Νότια Κορέα η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος μπορεί να διαρκέσει μεταξύ έξι μηνών και τριών χρόνων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αεροπλάνο κατασκευάστηκε εκτός της χώρας, οι ερευνητές θα πρέπει να συμβουλευτούν τους κατασκευαστές σημαντικών τμημάτων του αεροπλάνου, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι η έρευνα θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα.

