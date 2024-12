Αεροπλάνο της Jeju Air με 175 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος προσέκρουσε σε φράχτη, αφού βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου της πόλης Μουάν στη Νότια Κορέα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 85 θύματα, όμως οι αρχές πλην των δύο επιζώντων θεωρούν τους υπόλοιπους επιβαίνοντες απανθρακωμένους.

Ο πιλότος δεν κατάφερε να σταματήσει το αεροπλάνο έγκαιρα πριν το τέλος του αεροδιαδρόμου, ούτε μπόρεσε να το απογειώσει (σ.σ. ακύρωση προσγείωσης και επανακύκλωση) με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να προσκρούσει σε φράχτη πιάνοντας αμέσως φωτιά. Τα αεροπλάνα μεταφέρουν πάντοτε περισσότερα καύσιμα για την περίπτωση των κακών καιρικών συνθηκών ή της αναγκαστικής προσγείωσης σε άλλο αεροδρόμιο.

Το αεροπλάνο φαίνεται σε ένα από τα βίντεο πως επιχειρεί να προσγειωθεί χωρίς το σύστημα προσγείωσης, κάτι που αυξάνει κατά πολύ την απόσταση φρεναρίσματος. Από το βίντεο δεν είναι σαφές αν υπήρχε ο ειδικός αφρός στον αεροδιάδρομο ή αν το πλήρωμα δεν είχε αντιληφθεί πως οι πίσω τροχοί δεν είχαν κατέβει. Ο αφρός επίσης αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος.

Δύο επιβάτες βρέθηκαν ως εκ θαύματος ζωντανοί στο σημείο συντριβής του Boeing 737 στο αεροδρόμιο Muan της Νότιας Κορέας. Προκαταρκτικές αναφορές αποδίδουν δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης για την τραγωδία, το οποίο σύστημα φαίνεται πως υποχώρησε, την ώρα που 85 πλέον θύματα αναφέρονται μέχρι στιγμής ως επιβεβαιωμένοι νεκροί.

Yesterday, the South Korea Boeing 737-800 Jeju flight had a Squawk 7700 for hydraulic system issues…

Shouldn’t have made emergency landing at Muan, where the runway is only 9,190 feet long. Incheon Intl Airport has a maximum runway length of 13,123 feet. https://t.co/Qz4H74f5fe pic.twitter.com/6NwMEcefdr

— Bowls (@cbowls11) December 29, 2024