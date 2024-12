Συγκλονίζει η νέα αεροπορική τραγωδία Νότια Κορέα, όπου τουλάχιστον 124 άνθρωποι σκοτώθηκαν – σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό- όταν το αεροσκάφος της Jeju Air, που έφθανε από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς ρόδες, βγήκε από τον διάδρομο και τυλίχτηκε στις φλόγες όταν προσέκρουσε σε έναν τοίχο στο διεθνές αεροδρόμιο Μουάν.

Από την πτήση 7C2216 της με 181 επιβαίνοντες, διασώθηκαν από το ουραίο τμήμα του φλεγόμενου αεροπλάνου, μόλις δύο μέλη του πληρώματος, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Οι αρχές έχουν περάσει από τις επιχειρήσεις διάσωσης στις επιχειρήσεις ανάκτησης και λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ψάχνουν σε κοντινές περιοχές για πτώματα που πιθανόν να πετάχτηκαν από το αεροπλάνο, πρόσθεσε ο Λι.

Τα δύο μέλη του πληρώματος νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με τραύματα μέτριας έως σοβαρής μορφής, δήλωσε ο επικεφαλής του τοπικού κέντρου δημόσιας υγείας.

62 people killed in plane crash in #SouthKorea🇰🇷, plane skidded on runway.#jejuair Boeing 737-800 flight coming from Bangkok skidded off the runway and hit a fence during landing at Muan International Airport.#B737 #jejuairlines #Taliban #planecrash #BKK #대한민국 #제주 pic.twitter.com/IT1Csz6sm3

— Sanjeev 🇮🇳 (@sun4shiva) December 29, 2024