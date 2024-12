Μνήμες του 2016, όταν ένας Τυνήσιος είχε πραγματοποιήσει επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, ξύπνησε το συμβάν στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου το βράδυ της Παρασκευής.

Μέχρι στιγμής ο απολογισμός μετρά δύο νεκρούς και σχεδόν 70 τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, η επίθεση προκάλεσε πανικό στους πολίτες που βρίσκονταν στην αγορά για να ψωνίσουν και να διασκεδάσουν.

Your countries are being invaded. Your people are robbed, pillaged, raped, and murdered. Yet, there are no consequences for these actions, as if your lives are worthless to those ruling you.#Magdeburg Magdeburg #Terroristattack https://t.co/WcAb9vQrEC pic.twitter.com/fg7zMzEHrv

— χάος Khaos (@9berserkr) December 20, 2024