Το ξέρετε καλά το «άσχημο» χριστουγεννιάτικο πουλόβερ. Πρόκειται για ένα μάλλινο, πλεκτό πουλόβερ, συνήθως σε διάφορες αποχρώσεις του κόκκινου, του λευκού και του πράσινου, συχνά από αμφισβητήσιμο νήμα, και με τουλάχιστον ένα μοτίβο εμπνευσμένο από τα Χριστούγεννα πάνω του -έναν χιονάνθρωπο, πούλιες, έναν τάρανδο ή ζαχαρωτά. Έξτρα πόντοι αν διαθέτει τρισδιάστατο πον-πον ή κουδουνάκια.

Το «φλύαρο» αυτό πουλόβερ έχει γίνει βασικό μέρος των διακοπών, πανταχού παρόν όπως τα χριστουγεννιάτικα φώτα και το χαρτί περιτυλίγματος. Είναι ενδεχομένως αντιπαθητικό και κακόγουστο, αλλά και χνουδωτό και κάπως οικείο.

Ωστόσο, χρειάστηκε λίγος χρόνος για να βρει τη θέση της στο πάνθεον των θεμελιωδών χριστουγεννιάτικων «αγαπημένων».

Αρχικά αναφέρονταν ως «Jingle Bell Sweaters»

Τα χριστουγεννιάτικα πουλόβερ άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τη δεκαετία του 1950, μια συνέπεια ίσως της αυξανόμενης εμπορευματοποίησης των γιορτών.

Αρχικά αναφέρονταν ως «Jingle Bell Sweaters», δεν ήταν τόσο φανταχτερά όσο οι σημερινές εκδόσεις και βρήκαν μικρή δημοτικότητα στην αγορά, αν και ορισμένες προσωπικότητες της τηλεόρασης – κυρίως οι crooners Βαλ Ντούνικαν και Άντι Γουίλιαμς – αγκάλιασαν πραγματικά την άσχημη πλευρά του εορταστικού top.

Μόνο τη δεκαετία του 1980 το αντικείμενο έγινε ευρέως γνωστό.

Οι χαζοχαρούμενοι μπαμπάδες και οι νιφάδες του χιονιού

Η στροφή έγινε χάρη στην ποπ κουλτούρα και τις κωμωδίες, με χαρακτήρες χαζοχαρούμενων μπαμπάδων όπως ο Κλαρκ Γκρίζγουολντ στο «Τα Χριστούγεννα του Τρελού Θηριοτροφείου» που μετέτρεψαν το γιορτινό πουλόβερ σε μια άχαρη αλλά συμπαθητική έκφραση ευθυμίας.

Η ανάκαμψη δεν κράτησε πολύ. Τη δεκαετία του 1990 το χριστουγεννιάτικο πουλόβερ έχασε τη δημοτικότητά του- ήταν κάτι που μόνο οι μη μοντέρνοι ηλικιωμένοι συγγενείς σας θα σκεφτόντουσαν να φορέσουν ή να χαρίσουν.

Μέχρι την αλλαγή της νέας χιλιετίας, το αντικείμενο θεωρούνταν ευρέως ένα ενδυματολογικό ατόπημα.

Η συγκινητική δύναμη του «άσχημου» χριστουγεννιάτικου πουλόβερ

Σκεφτείτε το «Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» του 2001, όπου ο Μαρκ Ντάρσι γυρίζει να χαιρετήσει την Μπρίτζετ σε ένα οικογενειακό πάρτι φορώντας ένα αντιαισθητικό πλεκτό πουλόβερ με έναν τεράστιο τάρανδο με κόκκινη μύτη.

Η Μπρίτζετ τρομοκρατείται. Αλλά πιθανότατα γέλασε μέσα της. Το χάρηκε. Αυτή είναι η συγκινητική δύναμη ου «άσχημου» χριστουγεννιάτικου πουλόβερ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δόθηκε επίσης νέα πνοή σε αυτό το πλέον βασικό ένδυμα των διακοπών.

Σύμφωνα με το «Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On», τα πάρτι με χριστουγεννιάτικα πουλόβερ ξεκίνησαν περίπου την εποχή που η Μπρίτζετ ανατρίχιαζε με τη στολή της Ντάρσι.

Η πρώτη συγκέντρωση με τέτοιο θέμα πραγματοποιήθηκε στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας το 2002, δήλωσε ο Μπράιαν Μίλερ, ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου και ιδρυτής του διαδικτυακού καταστήματος UglyChristmasSweaterParty.com.

«Είναι δύσκολο να πούμε τι προκάλεσε την αλλαγή προοπτικής, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που κάποιος φόρεσε το ρούχο με χιουμοριστικό τρόπο, οι άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν την κωμική πλευρά του και να σκέφτονται “αυτό το πράγμα στο βάθος της ντουλάπας θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό, αντί για κάτι απαίσιο που κανείς δεν θέλει”», είπε.

Η δημοτικότητα του «άσχημου» πουλόβερ πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας από εκεί και πέρα.

«Έγινε το γκι της γενιάς μας»

Κατά την επόμενη δεκαετία, το εορταστικό πλεκτό εξελίχθηκε σε «μια νέα, γιορτινή παράδοση», όπως την περιέγραψε ο Μίλερ. «Έγινε το γκι της γενιάς μας», πρόσθεσε.

Γίγαντες του fast fashion, όπως το Topshop, και έμποροι λιανικής υψηλής ποιότητας, όπως η Nordstrom, άρχισαν να γεμίζουν τα ράφια και τους ιστότοπούς τους με φανταχτερά σχέδια κάθε περίοδο των γιορτών.

Τα vintage shop επωφελήθηκαν από την τάση αυξάνοντας τα αποθέματά τους σε χνουδωτούς χιονάνθρωπους και πουλόβερ που Άγιοι Βασίληδες χορεύουν.

Ακόμα και η μόδα ακολούθησε. Το 2007, η Stella McCartney κυκλοφόρησε ένα αλπικό πουλόβερ με θέμα την πολική αρκούδα. Ο Givenchy ακολούθησε το 2010 και οι Dolce & Gabbana το επόμενο έτος.

Το 2012 αποτέλεσε σημείο καμπής για την τρέλα των «άσχημων» πουλόβερ. Η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children εγκαινίασε την Christmas Jumper Day, μια εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων που ενθάρρυνε τους ανθρώπους να φορέσουν τα πιο άθλια πουλόβερ τους.

Η βρετανική εφημερίδα The Telegraph περιέγραψε το αντικείμενο ως «το must-have της σεζόν», ενώ οι New York Times έκαναν λόγο για αγώνες δρόμου με θέμα το «άσχημο» χριστουγεννιάτικο πουλόβερ.

Ταυτόχρονα, τα πλεκτά άρχισαν να εμφανίζουν περισσότερες πούλιες, κουδούνια και εκκεντρικές λεπτομέρειες, φτάνοντας στο αποκορύφωμα του κιτς.

Οι διασημότητες, από την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι τον Κάνιε Γουέστ αγκάλιασαν επίσης την τάση

«Είναι δημοκρατικά. Και είναι πολύ διασκεδαστικά»

Οι διασημότητες, από την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι τον Κάνιε Γουέστ αγκάλιασαν επίσης την τάση. Ο παρουσιαστής του Late Night Talk Show, Τζίμι Φάλον, άρχισε μάλιστα να προβάλλει τακτικά ένα τμήμα με τίτλο «12 Days of Christmas Sweaters», το οποίο παίζεται ακόμη και σήμερα.

Αν μη τι άλλο, η άνοδος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενίσχυσε το it status του «άσχημου» πουλόβερ.

«Όταν συμμετείχα στο πρώτο μου Ugly Sweater Party στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν θα περίμενα ποτέ ότι το ένδυμα θα απογειωνόταν έτσι», δήλωσε ο Μίλερ.

«Αν και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το γιατί, τα «άσχημα» πλεκτά μπορούν να φορεθούν από όλους -από την κόρη μου στο διαγωνισμό «άσχημου» πουλόβερ του σχολείου της μέχρι τους εργαζόμενους σε γραφεία στο πάρτι τους στο τέλος της χρονιάς.

»Είναι δημοκρατικά. Και είναι πολύ διασκεδαστικά. Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι αρκετά αγχωτικά -το να φοράτε κάτι γελοίο μπορεί να σας βοηθήσει να αποφορτιστείτε από την πίεση».

*Με στοιχεία από cnn.com | Αρχική Φωτό: Σκηνή από την ταινία «Αδέρφια για κλάματα»