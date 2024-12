Αντάρτες στη Συρία έκαναν έφοδο στην πρεσβεία του Ιράν αφού κατέλαβαν τη Δαμασκό, μετέδωσε σήμερα ο αγγλόφωνος ιρανικός τηλεοπτικός σταθμός Press TV.

Εξάλλου το Ιράκ εκκένωσε την πρεσβεία του στη Συρία και μετέφερε το προσωπικό της στο Λίβανο, μετέδωσε σήμερα το ιρακινό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, μερικές ώρες αφότου οι αντάρτες ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και πήραν τον έλεγχο της πρωτεύουσας.

Οι λόγοι για τους οποίους εκκενώθηκε η πρεσβεία δεν έγιναν γνωστοί.

Εικόνες από το εσωτερικό της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό μετά την κατάληψή της από αντάρτες μετέδωσε ο αγγλόφωνος ιρανικός τηλεοπτικός σταθμός Press TV.

Iranian embassy in Damascus stormed following takeover of Syria by militants pic.twitter.com/Zwa5o6bFRM

— PressTV Extra (@PresstvExtra) December 8, 2024