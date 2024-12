Η Χέιλι Γουέλτς ή αλλιώς Hawk Tuah, η influencer που έγινε viral μετά την αυθόρμητη απάντηση της για το σεξ σε κανάλι του TikTok δέχεται επίθεση.

Η Γουέλτς βρέθηκε στην κάμερα του καναλιού των Tim & Dee TV στο TikTok. Στην ερώτηση «Τι κάνεις σε έναν άντρα για να τον τρελάνεις στο κρεβάτι κάθε φορά;» απάντησε «Hawk Tuah» και «Spit on that thing» μιμούμενη τον ήχο που κάνεις όταν φτύνεις επάνω σε κάτι, στην περίπτωση μας το ανδρικό μόριο.

Η Hawk Tuah που έγινε memes, παρωδίες, αναπαράχθηκε στα social media ως επιδραστική influencer που μιλάει με ειλικρίνεια για την σεξουαλικότητα προφανώς και θέλησε να εκμεταλλευθεί την δημοφιλία της.

Ένας τρόπος ήταν να λανσάρει και το δικός της κρυπτονόμισμα, το $HAWK στο blockchain του Solana.

Μιλώντας για την έκδοσή του στο Fortune, ο μάνατζερ της Γουέλτς, Τζόνι Φόστερ είπε ότι «κεφαλαιοποιούν, κατά μία έννοια, τη fan base της» και τα εκατομμύρια των followers της μετά την απάντηση Hawk Tuah.

To κρυπτονόμισμα μετά την πρεμιέρα του στο ψηφιακό σύμπαν απογειώθηκε σε αξία φτάνοντας κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 500 εκατομμυρίων δολαρίων στις 4 Δεκεμβρίου 2024.

Μόλις είκοσι λεπτά μετά η τιμή του meme coin της Hawk Tuah κατέρρευσε δραματικά, χάνοντας πάνω από 80% της αρχικής του αξίας και πέφτοντας κάτω από τα 60 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίησης.

View this post on Instagram

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από αγοραστές και επενδυτές του κρυπτονομίσματος της Hawk Tuah, που ξόδεψαν ακόμη και οικονομίες ζωής καταγγέλουν δικηγόροι στις ΗΠΑ.

Η άνοδος και πτώση του $HAWK πυροδότησε συζητήσεις και προβληματισμούς για απόπειρα οικονομικής απάτης με καταγγελίες ότι η Γουέλτς και η ομάδα της ίσως είναι εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα insider trading ή rug pull με αναφορές να λένε ότι πούλησαν σχεδόν όλα τα tokes στο σύνολο τους στο αποκορύφωμα της αξίας τους κερδίζοντας σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια σε λίγα λεπτά.

Η κατάρρευση του meme coin της Hawk Tuah έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για ρυθμιστική εποπτεία των κρυπτονομισμάτων και ειδικότερα των meme coins.

Τα meme coin είναι κρυπτονομίσματα εμπνευσμένα από meme και είναι συνήθως πιο ευμετάβλητα από τα κυριότερα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin (BTC) και το Ether (ETH).

Τα meme coin κερδίζουν δημοτικότητα λόγω των χαμηλών τιμών τους, του βασισμένου στο hype της στιγμής χαρακτήρα τους, του επιθετικού social media μάρκετινγκ και προώθησης τους σε ψηφιακές πλαφόρμες από δημιουργούς περιεχομένου και influencers.

Αυτά τα κρυπτονομίσματα έχουν προβληματίσει την κοινότητα για την επικινδυνότητα τους ως επένδυση λόγω των συχνά πληθωριστικών tokenomics τους, της υψηλής μεταβλητότητας και της μεγάλης πιθανότητας για rug pull και στερούνται ουσιαστικής υποστήριξης.

Ωστόσο απέναντι στις καταγγελίες για κρυπτοαπάτη υπάρχουν πολλοί χρήστες που επισημαίνουν ότι τέτοιες κερδοσκοπικές επενδύσεις έχουν τεράστιους κινδύνους που θα έπρεπε να είναι κατανοητοί από τους συμμετέχοντες στην αγορά τους.

Τώρα δικηγορικά γραφεία κινούνται εναντίον της viral Hawk Tuah κατηγορώντας την «αρπαγή μετρητών» από επενδυτές στο meme coin της.

Ένας από τους επενδυτές που πρωτοστατεί στην καμπάνια εναντίο της κατήγγειλε την Γουέλτς δημόσια γράφοντας:

«Ήμουν μεγάλος θαυμαστής σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι βούτηξες τις οικονομίες μου. Αγόρασα το κρυπτονόμισμά σας $HΑWK για το οποίο ήσασταν τόσο ενθουσιασμένη με τις οικονομίες της ζωής μου και τα χρήματα που είχα αποταμιεύσει για τα δίδακτρα των παιδιών μου στο κολέγιο».

Μετά τις αντιδράσεις η Γουέλτς έκανε ανάρτηση στο X εξοργίζοντας ακόμη περισσότερο τους followers της γράφοντας ότι «Η ομάδα δεν πούλησε ούτε ένα coin χωρίς έλεγχο. Προσπαθήσαμε να σταματήσουμε τους επιτήδειους όσο καλύτερα μπορούσαμε στην αρχή της εκτόξευσης του κρυπτονομίσματος».

Ωστόσο οι επενδυτές δηλώνουν εξοργισμένοι με την Γουέλτς και την ομάφα της κατηγορώντας τους για rug pull.

Το rug pull (σσ. τράβηγμα χαλιού) είναι η συνηθέστερη απάτη στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, αλλά και των nfts (non-fungible tokens).

Η επίσημη ονομασία αυτού του τύπου απάτης είναι exit scam, δηλαδή απάτη εξόδου. Με την έννοια rug pull εννοούμε ότι οι δημιουργοί ενός κρυπτονομίσματος εκμεταλλεύονται, ουσιαστικά, τους επενδυτές και ιδιοποιούνται των κεφαλαίων τους.

Όπως αναφέρει το Forbes τουλάχιστον ένα δικηγορικό γραφείο στις ΗΠΑ ενθαρρύνει επενδυτές να επικοινωνήσουν με την έδρα του για να ξεκινήσουν διαδικασία αγωγής.

Η Burwick Law, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ότι «στέκεται στο πλευρό των επενδυτών που έχουν εξαπατηθεί από επιτήδειους με την υποστήριξη διασήμων. Ενώ οι απλοί άνθρωποι υφίστανται απώλειες, οι διασημότητες φεύγουν πλουσιότεροι. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να φέρουμε υπευθυνότητα σε έναν χώρο που την έχει απόλυτη ανάγκη», γράφει σε ανάρτηση της.

Burwick Law stands with investors who’ve been burned by abandoned celebrity-backed NFT projects and tokens.

While everyday people take losses, celebrities walk away richer.

We’re here to help bring accountability to a space that desperately needs it. pic.twitter.com/WL2JVQdS2m

— Burwick Law (@BurwickLaw) December 6, 2024