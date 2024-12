Οι ειδικοί της γλωσσολογίας συγκέντρωσαν τι λέξεις στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο που συσπείρωσαν την μεγαλύτερη σύγχυση, και έδωσαν τις σωστές προφορές, σύμφωνα με τον Guardian.

Στο εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών, οι ανιψιές της Kamala Harris εξήγησαν πώς προφέρεται το όνομα της Χάρις. (Κάμαλα και όχι Καμάλα)

Η Chappell Roan έδωσε στους θαυμαστές της μια φιλική «τελική προειδοποίηση» σχετικά με την προφορά του δικού της. (Τσάπελ Ρον)

Και η Zendaya διευθέτησε το θέμα σε βίντεο. (Ζεντέια και όχι Ζεντάγια)

Αλλά δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι των οποίων τα ονόματα προφέρονταν λανθασμένα.

HOW DID HE PRONOUNCE TZATZIKI!????????? https://t.co/HdrylJCOrl

— 🌱 (@FAILUVR) April 5, 2024