Στη Γάζα η κατάσταση της πείνας έχει φτάσει σε τρομακτικά επίπεδα σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ.

Μεγάλες ομάδες γυναικών και παιδιών ψάχνουν για φαγητό ανάμεσα σε σωρούς σκουπιδιών σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου ο Άτζιθ Σούνγκχαϊ μετά από επίσκεψή του στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Άτζιθ Σούνγκχαϊ, επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε την ανησυχία του για τα επίπεδα ασιτίας, ακόμη και σε περιοχές της κεντρικής Γάζας, όπου οι οργανώσεις αρωγής διαθέτουν επιτόπιες ομάδες.

«Με ανησυχεί ιδιαίτερα η επικράτηση της πείνας», δήλωσε ο Σουνγκχάι σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιορδανία.

«Η απόκτηση βασικών ειδών πρώτης ανάγκης έχει γίνει ένας καθημερινός, τρομακτικός αγώνας επιβίωσης».

Ο Σουνγκχάι δήλωσε ότι ο ΟΗΕ δεν μπόρεσε να μεταφέρει καμία βοήθεια στη βόρεια Γάζα.

Εκεί, όπως είπε, εκτιμάται ότι παραμένουν 70.000 άνθρωποι μετά από «επανειλημμένα εμπόδια ή απωθήσεις των ανθρωπιστικών αποστολών από τις ισραηλινές αρχές».

Ο Σουνγκχάι επισκέφθηκε καταυλισμούς για ανθρώπους που εκτοπίστηκαν πρόσφατα από τμήματα της βόρειας Γάζας.

Ζούσαν σε φρικτές συνθήκες με σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και κακές συνθήκες υγιεινής, είπε.

Είναι τόσο προφανές ότι πρέπει να έρθει μαζική ανθρωπιστική βοήθεια – και δεν έρχεται. Είναι τόσο σημαντικό οι ισραηλινές αρχές να το κάνουν αυτό, είπε.

UN Human Rights Office – OPT: Briefing to the press on the situation in Gaza by Ajith Sunghay- Head of the UN Human Rights Office in the Occupied Palestinian Territory [EN/AR] https://t.co/3RP3Ql9awO #Reliefweb #Palestine

— Eye On Gaza (@Eye_On_Gaza) November 29, 2024