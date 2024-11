Πολεοδομικό φράχτη που φρενάρει εμβληματικές διεθνείς τουριστικές επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ και υποβαθμίζει περιουσίες, χαρακτηρίζουν κάτοικοι, δημοτική αρχή και επενδυτές της Μυκόνου το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το νησί, που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Ειδικότερα, οι επενδυτές που έχουν ήδη προχωρήσει στην αγορά γης και έχουν στα σκαριά μεγάλα τουριστικά projects, υποστηρίζουν ότι με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο «ουσιαστικά μπλοκάρονται οι πραγματικές επενδύσεις και επιβραβεύεται η παρανομία».

Την ίδια στιγμή, στελέχη της κυβέρνησης υπεραμυνόμενα του νέου Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, υποστηρίζουν ότι έως το 2027-28, ολόκληρη η χώρα θα έχει χρήσεις γης και ότι σε νησιά όπως η Μύκονος, αρχίζει να μειώνεται πλέον η δυνατότητά τους να υποδέχονται νέες επενδύσεις.

Σημειώνεται, ότι μία από τις βασικές προβλέψεις του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Μυκόνου, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τους κατοίκους και τη δημοτική αρχή του νησιού, είναι η αύξηση της ελάχιστης αρτιότητας για τις κατοικίες από τα 4 στα 8 στρέμματα και για τις τουριστικές εγκαταστάσεις από τα 10 στα 30 στρέμματα!

Επίσης, την εναντίωσή τους στο προτεινόμενο σχέδιο εκφράζουν και οι επενδυτές, για τον επιπλέον λόγο ότι το νέο Πολεοδομικό προβλέπει πως η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων εντός των τουριστικών ζωνών θα είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων υποδομής με χρονικό ορίζοντα πενταετίας! Πρόκειται για έργα ύδρευσης (αφαλατώσεις, δίκτυα), αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων, οδοποιίας, θέσεων στάθμευσης, καθώς και έργων δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο στόχαστρό τους βρίσκεται και ο συντελεστής δόμησης για τα τουριστικά καταλύματα, που μειώνεται από 0,15 σε 0,12 (στην τουριστική ζώνη, αντιστοιχώντας σε 150 κλίνες), αλλά και σε έως 0,10 (στις υπόλοιπες ζώνες, αντιστοιχώντας σε 50 κλίνες).

Οι προβλέψεις αυτές του προτεινόμενου Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Μυκόνου,

σύμφωνα με εκπροσώπους του real estate, έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις που σχεδιάζουν για το νησί οι τέσσερις από τις 5 μεγαλύτερες διεθνείς αλυσίδες πολυτελών ξενοδοχείων. Πρόκειται για τις αλυσίδες Mandarin Oriental, One and Only, Four Seasons και Aman (η μόνη με 7στερα ξενοδοχεία), που ήδη έχουν επενδύσει στην αγορά γης και σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ξενοδοχειακά καταλύματα στη Μύκονο. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το Project Blue, στο οποίο συμμετέχει η Mandarin Oriental στη Μύκονο, ενώ έχει δρομολογηθεί από το 2018 παραμένει παγωμένο.

10 χρόνια παλινωδιών.

Η κυβέρνηση, τονίζουν οι εκπρόσωποι της κτηματαγοράς, αποφάσισε να φέρει τώρα το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τη Μύκονο, έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια παλινωδιών! Ταυτόχρονα, με την πρόβλεψη για ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων υποδομής σε ορίζοντα πενταετίας, στέλνει μήνυμα στους επενδυτές να περιμένουν τουλάχιστον άλλα 4-5 χρόνια για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια!

Το πλέον εξοργιστικό, προσθέτουν, είναι το γεγονός ότι την ίδια ώρα συνεχίζεται κανονικά η οικοδόμηση αυθαίρετων καταλυμάτων, παρότι υπάρχει απαγόρευση κάθε οικοδομικής δραστηριότητας από τον Δεκέμβριο του 2022! «Αξίζει να δούμε πόσα αυθαίρετα έχουν χτιστεί στη Μύκονο μετά το 2012, που με βάση τον νόμο θα πρέπει να κατεδαφιστούν, όπως και πόσα αυθαίρετα έχουν κτιστεί μετά το 2022 που υπάρχει απαγόρευση της οικοδόμησης», λένε χαρακτηριστικά κύκλοι των επενδυτών, σημειώνοντας με νόημα: «Είναι άραγε τυχαίο ότι στη Μύκονο δεν κατάφερε ποτέ να μπει κάποια διεθνής ξενοδοχειακή αλυσίδα, ενώ ξένα μέσα ενημέρωσης (FAZ, Daily Mail, Bild) κάνουν συχνά αναφορές στην ύπαρξη τοπικής μαφίας;».

Ο δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερώνης, αναφερόμενος στις διατάξεις του προτεινόμενου Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αναφέρει ότι «μόνο με την πρόβλεψη ότι μπορείς να χτίζεις στα 8 στρέμματα αντί για 4, οι ντόπιοι καλούνται να πουλήσουν τη γη τους για να έρθει κάποιος να τη “μαζέψει” στη μισή τιμή». Ηδη, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «οι ντόπιοι ξενοδόχοι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταγωνιστούν επενδυτές με τεράστια ρευστότητα που προσελκύονται στο νησί – συχνά με κεφάλαια άδηλης προέλευσης…».

Στο πλαίσιο συνεδρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα: «Τουρισμός Αξίας για την επόμενη ημέρα», που ακολούθησε την παρουσίαση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Μυκόνου, ο Γιάννης Δεληκανάκης, founding partner της εταιρείας South Rock Asset Management, τόνισε: «Βασικός ρόλος του κράτους είναι να υλοποιεί έργα υποδομής, εκτός από το να σχεδιάζει ή να νομοθετεί. Τι έκανε το κράτος όταν έβλεπε την ανάπτυξη της Μυκόνου ή της Σαντορίνης; Η Μύκονος είναι στο 53% αδόμητη και είναι “κόκκινη” επειδή το κράτος δεν έκανε τα απαραίτητα έργα υποδομής».

Τώρα, είπε ο Δεληκανάκης, «μας λένε ότι για τα έργα υποδομής θα χρειαστούν πέντε χρόνια» και συμπλήρωσε: «Eίμαστε επενδυτές που επενδύσαμε πριν από την απαγόρευση έκδοσης των αδειών. Επενδύσαμε με ένα α’ θεσμικό πλαίσιο, και έρχεται τώρα το κράτος και λέει “κακώς επενδύσατε, θέλω 5 χρόνια να σκεφτώ τι θα κάνω, εσείς περιμένετε”. Το 2022 είχαμε απαγόρευση και δίπλα μας χτίζονταν κανονικά κατοικίες, οι οποίες πήραν ρεύμα, συνδέθηκαν και θα πουληθούν. Ερχόμαστε λοιπόν με το Ειδικό Πολεοδομικό και επιβραβεύουμε την παρανομία και οι παράνομοι δεν θα έχουν τον ανταγωνισμό των νόμιμων για όσα χρόνια το κράτος θα σχεδιάζει, δηλαδή για τα επόμενα 5 χρόνια»!

Πάντως, από την πλευρά του ΥΠΕΝ, ο γενικός γραμματέας Χωροταξίας Ευθύμης Μπακογιάννης, προκειμένου να «δικαιολογήσει» τις προβλέψεις του προτεινόμενου πολεοδομικού σχεδίου για τη Μύκονο, υποστηρίζει ότι «η παράνομη δόμηση στη Μύκονο είναι σχεδόν ίση με τη νόμιμη»! Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στη Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων αντιστοιχούν 111 τ.μ. κτιρίων σε κάθε μόνιμο κάτοικο, τα οποία ανεβαίνουν στα 198 τ.μ./κάτοικο αν συνυπολογιστεί η αυθαίρετη δόμηση, ενώ στην Ανω Μερά 119,2 τ.μ./κάτοικο, που ανεβαίνουν στα 184,6 τ.μ. αν συνυπολογιστούν τα αυθαίρετα. «Ολα αυτά όταν ένα βιώσιμο όριο δόμησης σε νησί θεωρούνται τα 40-80 τ.μ./κάτοικο», προσθέτει ο ίδιος.