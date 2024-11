Σε μια εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα περίοδο διοργανώνεται από την Capital Link στην Νέα Υόρκη η ετήσια Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις με τη συμμετοχή Κορυφαίων Αμερικανών και Διεθνών Επενδυτών, Διεθνών & Ελληνικών Επιχειρήσεων, Διεθνών & Ελληνικών Τραπεζών & Οργανισμών, Ανώτερων Κυβερνητικών Στελεχών (4 Ελλήνων Υπουργών, 1 Αμερικανού Υπουργού) και 23 Εισηγμένων Εταιριών, σε συνεργασία με το «New York Stock Exchange», το «Athens Exchange Group (ATHEX Group)» και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμούς. Η «Goldman Sachs», η «Morgan Stanley» και η «TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation)» ειναι οι Κύριοι Χορηγοί.

Και φέτος, η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Με τίτλο “Greece – Speeding Ahead Post Investment Upgrade” το ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 2024 στο «Metropolitan Club» της Νέας Υόρκης.

Αυτή η διεθνής συνάντηση κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Μέσα από την πορεία των 26 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Το φετινό Φόρουμ είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η ανάκτηση της Επενδυτικής Βαθμίδας αποτελεί ορόσημο για την ελληνική οικονομία, προσελκύοντας μακροπρόθεσμα κεφάλαια και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας. Το καθεστώς αυτό της αξιολόγησης ξεκλειδώνει ευκαιρίες για σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων, οι οποίες διευκολύνονται και από τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στον τομέα της ψηφιοποίησης και των φορολογικών κινήτρων. Η χώρα πλέον προσφέρει τη δυνατότητα για επενδύσεις σε πολλούς τομείς όπως υποδομές, real estate, γεωργία, καινοτομία, ενέργεια και logistics. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, όντας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων παρέχει εύκολη πρόσβαση τόσο σε αναδυόμενες όσο και σε καθιερωμένες αγορές, καθιστώντας την ιδανικό κόμβο για την προσέλκυση νέων ταλέντων και την προώθηση της καινοτομίας – που προηγουμένως δεν μπορούσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, παρά την αναγνώριση των θετικών της προοπτικών.

Το Συνέδριο θα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού τοπίου της χώρας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση, τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές και τους τομείς που είναι ανοιχτοί για επενδύσεις.

Το Συνέδριο θα ανοίξει, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθυνθεί στους επενδυτές μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Συμμετέχουν οι Υπουργοί Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα. Αλεξάνδρα Σδούκου, TBC.

Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι: κ. Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, τ. Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, και η κα. Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, TBC.

Την Αμερικάνικη Κυβέρνηση (US Department of State) εκπροσωπεί ο Υπουργός : • Mr. Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources – U.S. Department of State.

Την European Investment Bank θα εκπροσωπήσει o κ. Ιωάννης Τσακίρης, Vice President.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα εκπροσωπήσει ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – Athens Exchange Group, και τo Enterprise Greece ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO.

Το Συνέδριο στηρίζουν και συμμετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι από: v τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες: 1) τις 4 συστημικές τράπεζες, Alpha Bank – Eurobank – Εθνική – Πειραιώς, 2) την Attica Bank και την Hellenic Development Bank of Investments (HDBI ex TANEO), και από: v τις σημαντικότερες Global Investment Banks • Barclays • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Morgan Stanley • Nomura • AXIA Ventures Group.

Ομιλητές θα είναι σε ειδικό πάνελ εκπρόσωποι των : AXIA Ventures Group – Brook Lane Capital – CVC Capital Partners • Grifon Capital Advisors/FORTRESS • Oaktree.

v 23 Εισηγμένες Εταιρίες : • Aegean Airlines S.A., TBC • Alpha Bank • Athens Exchange Group • Athens International Airport (AIA) • Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP) • Attica Bank • Attica Group • AVAX Group • Dimand S.A. • ELLAKTOR S.A. • Eurobank • GEK Terna Group of Companies • HELLENiQ ENERGY Holdings • IDEAL Holdings • AKTOR Group of Companies • LAMDA Development • Metlen Energy & Metals • National Bank of Greece • OPAP • OTE Group of Companies • Piraeus Bank • PPC • TEN Ltd. (NYSE:TEN) • Trastor REIC.

Στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα κεντρική ομιλία κάνουν : ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer, Piraeus Group. Εισαγωγικές ομιλίες κάνουν οι : κ. Chris Taylor, Global Head of Listings – NYSE, κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – Athens Exchange Group, και Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, Chairman & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman, INTERTANKO 2014-2018.

Το Συνέδριο θα κλείσει τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα απονεμηθεί το “2024 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον Δρ. Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως αναγνώριση της ουσιαστικής και μακροχρόνιας συνεισφοράς του στην οικονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης, και της καθοριστικής συμβολής του τόσο σε σχέση με την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη όσο και με την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας. Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας θα πραγματοποιήσει Κύρια Ομιλία.

Το Δείπνο ανοίγει με σύντομη ομιλία της η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, Κυρία Αικατερίνη Νασίκα.

Τον Δρ. Γιάννη Στουρνάρα προλογίζει ο κ. John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co.

One–On–One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one–on–one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας : https://forums.capitallink.com/greece/2024/signup-1×1.html

Overview: https://forums.capitallink.com/greece/2024/index.html

Agenda: https://forums.capitallink.com/greece/2024/agenda.html

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

Σε Συνεργασία : New York Stock Exchange – NYSE & Athens Exchange Group (ATHEX Group)

Υπό την Αιγίδα : του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη • Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Νέας Υόρκης – Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη

Χορηγοί:

Κύριοι Χορηγοί: Goldman Sachs • Morgan Stanley • Η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd., είναι Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου τα τελευταία 16 χρόνια.

Πλατινένιος Χορηγός: Attica Bank

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Nomura • Piraeus Group

Μεγάλοι Χορηγοί: AKTOR Group of Companies • Alpha Bank • AXIA Ventures Group • OTE Group of Companies • Deloitte • Eurobank • GEK TERNA Group of Companies • HELLENiQ Energy • KPMG • Metlen Energy & Metals • Milbank • National Bank of Greece • Public Power Corporation – PPC • PwC • Qualco Group • Reed Smith

Χορηγοί: AKL Law Firm • Ambrosia Capital • Athens International Airport (AIA) • ATTICA Group • Bernitsas Law • Elikonos Capital • ELLAKTOR S.A. • ENTERPRISE GREECE • Hill International • IDEAL Holdings S.A. • Koutalidis Law

Firm • Lambadarios Law Firm • LAMDA Development • LIBRA GROUP • Machas & Partners Law Firm • Oliver Wyman • PotamitisVekris • Papanikolopoulou & Partners Law • Pfizer • KENTRIKI – Savils Hellas • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm

Υποστηρικτές Χορηγοί: DECA Investments • Dimand SA • EYDAP – Athens Water Supply & Sewerage Company SA • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • Halcyon Equity Partners • KARATZAS & Partners • NBG Securities • OPAP S.A. • SMERemediumCap • Trastor REIC • VK PREMIUM Business Growth Consultants

Global Shipping Companies – Υποστηρικτές Χορηγοί:

Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM) • Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd (NYSE: TEN)

Ελληνικές Χρηματιστηριακές Εταιρείες:

NBG Securities

Με την υποστήριξη των εταιρειών: Brook Lane Capital • CVC • FORTRESS • Hellenic Development Bank of Investments (HDBI ex TANEO) • Hotel Investment Partners (HIP) • Microsoft • Oaktree

Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P.

Χορηγός Dinner: Onassis Group

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ :

ΥΠΟ THN ΑΙΓΙΔΑ : του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη • Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Νέας Υόρκης – Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη

AHEPA • AHI – American Hellenic Institute • Cyprus – US Chamber of Commerce • Deon Policy Institute • EFM – European Financial Management Association • EMBCA – The Eastern Mediterranean Business Culture Alliance • Endeavor • European American Chamber of Commerce, New York • HABA – Hellenic American Bankers Association • HAT – Hellenic Association of Treasurers • Hellenic American Chamber of Commerce • HIAS – Hellenic Institute of Advanced Studies • HLA – Hellenic Lawyers Association • HMS – Hellenic Medical Society of New York • HPW – Hellenic Professional Women Inc. • HAWK – Hellenic American Women’s Council • Leadership 100 • SIDO – State International Development Organizations, Inc. • THI – The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary Association (PADEE-WHIA)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

Official TV Media Partner: MEGA TV

Digital News Media Partner – ΑΠΕ: Athens – Macedonian News Agency

Greek Print & Digital News:

com – in.gr – ot.gr

co.UK • Banking News • World Energy News

Greek American Media:

Εθνικός Κήρυξ – The National Herald

Αναμνήσεις • Cosmos FM 91.5 NY • Hellas Journal by Mignatiou.Com • Hellenic DNA • Hellenic News of America

Greek American Supporting Television Partner: New Greek Television

International Media Greek Reporter