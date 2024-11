Η πρώτη κυρία της Βραζιλίας, Τζάνια Λούλα ντα Σίλβα, κατακεραύνωσε τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια μιας κοινωνικής εκδήλωσης της G20 το Σάββατο.

Στην εκδήλωση μίλησε για την ανάγκη ρύθμισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να περιοριστεί η παραπληροφόρηση.

Η κόρνα ενός πλοίου ακούστηκε την ώρα που μιλούσε και η ίδια αστειεύτηκε: «Νομίζω ότι είναι ο Έλον Μασκ», προτού προσθέσει ότι δεν φοβάται τον μεγιστάνα της τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας μια βρισιά για να ενισχύσει την άποψή της.

Η Ροζαντζέλα ντα Σίλβα, σύζυγος του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έβαλε στο στόχαστρο τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, ενώ μιλούσε για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ανάγκη καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων.

Η διαμάχη έχει ξεκινήσει μεταξύ του στρατοπέδου του Λούλα και του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο από την εποχή ακόμη και πριν το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας μπλοκάρει την πρόσβαση στο X νωρίτερα φέτος.

#Brazil’s President Lula: The World Doesn’t Have to Tolerate #ElonMusk

Brazilian President Luiz Inácio Lula da #Silva criticized Elon Musk, the owner of #X, stating that the world doesn’t have to tolerate his far-right views just because he’s wealthy. pic.twitter.com/jqMl9uiEDS

