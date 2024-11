Ο ‘Ιλον Μασκ θα διαδραματίσει ρόλο στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, με τον εκλεγμένο πρόεδρο να ανακοινώνει τη θέση του δισεκατομμυριούχου στο μελλοντικό του υπουργικό συμβούλιο.

Το υπουργικό του συμβούλιο παίρνει σάρκα και οστά, με τον Τραμπ να ανακοινώνει ότι ο Ίλον Μασκ και ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του Βίβεκ Ραμασγουάμο θα ηγηθούν ενός νέου «Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας».

Για κάποιους είναι υπέροχα νέα, για άλλους βαθιά ανησυχητικά – καθώς ο Μασκ είναι μία τουλάχιστον διχαστική φιγούρα.

Πολλοί τον θεωρούν ιδιοφυΐα και φουτουριστή – έναν αυτοδίδακτο προγραμματιστή που δημιούργησε και πούλησε το πρώτο του βιντεοπαιχνίδι («Blastar») σε ηλικία 12 ετών και στη συνέχεια έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι ότι ο Μασκ είναι περισσότερο ο Lex Luthor των φτωχών, ένας μεγαλομανής με εμμονή στην επιρροή που ορίζεται από το μικροπρεπές τρολάρισμα και τα σεξιστικά αστεία του, τα οποία αποκαλύπτουν έναν επικίνδυνο άνθρωπο που φλερτάρει με τις αντιπαραθέσεις και δεν ντρέπεται να διαδίδει ψέματα και συνωμοσίες.

Γνωρίζατε όμως ότι…

Λατρεύει την επιστημονική φαντασία και την παρουσία του στην οθόνη

Ο Μασκ έχει αναφέρει ως αγαπημένα του βιβλία το «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy» του Ντάγκλας Άνταμς και το «Foundation» του Ισαάκ Ασίμοφ, που διαμόρφωσαν τις απόψεις του για την τεχνολογία και την εξερεύνηση.

Είναι επίσης μεγάλος θαυμαστής της σειράς X-Men, έχοντας ονομάσει τα ρομπότ συναρμολόγησης της Tesla με ονόματα χαρακτήρων των X-Men – συμπεριλαμβανομένων των Xavier, Wolverine και Cyclops – και του αρέσει να βλέπει το πρόσωπό του στις μεγάλες και μικρές οθόνες.

Ένα άλλο πράγμα που έχουν κοινό με τον Τραμπ.

Η ερμηνεία του Robert Downey Jr. ως Tony Stark στις ταινίες Iron Man προφανώς εμπνεύστηκε εν μέρει από τον Ίλον Μασκ.

Ταιριάζει λοιπόν που ο Μασκ έκανε ένα σύντομο cameo στο Iron Man 2.

Elon Musk’s cameo in Iron Man 2 was legendary pic.twitter.com/06zYh7kTmG — Historic Vids (@historyinmemes) September 2, 2024

Έχει επίσης εμφανιστεί ως ο εαυτός του σε ταινίες όπως η ταινία δράσης Machete Kills, και σε κωμικές σειρές όπως The Big Bang Theory και Young Sheldon. Επιπλέον, έχει δώσει φωνή στον εαυτό του σε σειρές κινουμένων σχεδίων όπως οι Simpsons, το South Park και το Rick and Morty.

That time Elon Musk had a cameo on The Big Bang Theory pic.twitter.com/90pvII3kfA — internet hall of fame (@InternetH0F) November 6, 2024

Του ανήκει το αυτοκίνητο του Τζέιμς Μποντ

Το 2013, πήρε το αυτοκίνητο Lotus Esprit που οδηγούσε ο James Bond στο The Spy Who Loved Me (εκείνο που βγαίνει από την προβλήτα και μετατρέπεται σε υποβρύχιο).

Ο Μασκ προφανώς απογοητεύτηκε όταν έμαθε ότι η αγορά του που κόστισε 1 εκατομμύριο δολάρια δεν μπορούσε στην πραγματικότητα να μεταμορφωθεί σε υποβρύχιο και αστειεύτηκε ότι θα αναβαθμίσει το αυτοκίνητο για να το κάνει λειτουργικό.

Tesla boss Elon Musk owns the submersible Lotus Esprit from the James Bond film ‘The Spy Who Loved Me https://t.co/HdCS3g4iT0. Bond wouldn’t be Bond without his cars – so here’s an expert look at his best set of wheels https://t.co/ffropQkAEN pic.twitter.com/qBxDxGZ3oT — Autocar Professional (@autocarpro) September 29, 2019

Είναι οπαδός των D&D

Ο Μασκ είναι οπαδός του επιτραπέζιου παιχνιδιού ρόλων Dungeons and Dragons.

Ο ξάδελφός του Πίτερ Ράιβ δήλωσε στον βιογράφο του ότι «ακόμη και ως παιδί, ο Ίλον είχε ένα σωρό διαφορετικές συμπεριφορές και διαθέσεις», αλλά είπε ότι η προσωπικότητά του άλλαξε προς το καλύτερο παίζοντας D&D.

Φέρεται επίσης να του αρέσει να παίζει παιχνίδια First-Person Shooter, όπως το Fallout και το Mass Effect.

Έχει εμμονή με το γράμμα Χ

Αυτό χρονολογείται από τότε που προσπάθησε να ονομάσει τη δεύτερη εταιρεία του X.com, η οποία έγινε PayPal.

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Τελικά κατάφερε να περάσει το δικό του όταν λάνσαρε το Model X, ένα από τα πρώτα μοντέλα της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, ίδρυσε τη SpaceX (έστω και αν το «X» υποβιβάστηκε σε επίθετο), ξεκίνησε την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης xAI και μετονομάστηκε το Twitter σε X.

Έχει κυκλοφορήσει το δικό του άρωμα

Δεν είναι σπάνιο για celebrities να κυκλοφορούν ονόματα … Παρόλα αυτά, κανείς δεν περίμενε ότι ο Μασκ θα ονόμαζε το άρωμά του «Καμένα μαλλιά». Και ήταν δική του απόφαση να του δώσει ακριβώς αυτή την οσμή.

Ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «Burnt Hair» τον Οκτώβριο του 2022, περιγράφοντάς το ως το «καλύτερο άρωμα στη Γη».

Τα μπουκάλια πωλούνταν προς 100 δολάρια και έχουν πλέον εξαντληθεί εντελώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μασκ κέρδισε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε λίγες ώρες.

Η αδελφή του έχει σκηνοθετήσει ερωτικές ταινίες

Η Τόσκα Μασκ είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Passionflix, η οποία μεταφέρει στην οθόνη ρομαντικά μυθιστορήματα και ερωτικές φαντασιώσεις.

Σκηνοθετεί μάλιστα η ίδια κάποιες από τις ταινίες.

Η διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία ξεκίνησε το 2017, επιτρέπει στους πελάτες της να περιηγηθούν σε μια ποικιλία περιεχομένου που κατατάσσεται σε ένα «βαρόμετρο ακολασίας».

«Επικεντρωνόμαστε στη σύνδεση, την επικοινωνία και τον συμβιβασμό – και αφαιρούμε τη ντροπή από τη σεξουαλικότητα, ειδικά για τις γυναίκες, επειδή τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να ζητούν την απόλαυση», δήλωσε η ίδια στο CNN.

Οι οπαδοί του Passionflix λένε ότι οι ταινίες είναι ενδυναμωτικές, οπότε υπάρχουν και καλά νέα – ειδικά σε μια βιομηχανία που εξακολουθεί να ελέγχεται ως επί το πλείστον από άνδρες.

Είναι πατέρας 11 παιδιών

Ο Μασκ έχει αποκτήσει 11 παιδιά – έξι με την πρώην σύζυγό του Τζαστίν Γουίλσον, τρία με τη μουσικό Grimes και δύο με την διευθυντή επιχειρήσεων της Neuralink Σιβόν Ζίλις.

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal το 2021, είπε ότι ο πολιτισμός θα καταρρεύσει αν οι άνθρωποι δεν κάνουν περισσότερα παιδιά. «Προσπαθώ να δώσω το καλό παράδειγμα. Πρέπει να κάνω πράξη αυτό που κηρύττω», δήλωσε.

Having children is saving the world — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2023

Έχει χυθεί πολύ μελάνι σχετικά με τα πιο ασυνήθιστα ονόματα των παιδιών του.

Το 2020, ο Μασκ και η πρώην σύντροφός του Γκράιμς καλωσόρισαν έναν γιο, τον οποίο ονόμασαν X Æ A-12.

Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης μια κόρη που αρχικά ονομαζόταν Exa Dark Sideræl.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του δισεκατομμυριούχου Γουολτερ Άισακσον ο Μασκ και ο Grimes έχουν ένα τρίτο παιδί που ονομάζεται Techno Mechanicus.

Η Γκράιμς κατέθεσε νομική αίτηση για τα γονικά δικαιώματα των τριών παιδιών που μοιράζεται με τον Μασκ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Το 2022 μια άλλη κόρη του Μασκ, η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, η οποία είναι τρανσέξουαλ, άφησε νομικά το Μασκ ως επώνυμο.

Είπε ότι δεν ήθελε να σχετίζεται με τον βιολογικό της πατέρα και τη ρητορική του μίσους για την τρανς κοινότητα.

Ο Μασκ κατηγόρησε τον «ιό του woke» για την αλλαγή φύλου της.

The woke mind virus killed my son — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024

«Ο ιός του woke σκότωσε τον γιο μου»X

Υποσχέθηκε να δωρίσει 6 δισ. δολάρια για την επίλυση της παγκόσμιας πείνας

Ο Μασκ προσφέρθηκε δημοσίως να δωρίσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, αλλά ποτέ δεν το έκανε πράξη.

Μάλιστα, κάποτε απάντησε σε ένα screenshot ενός τίτλου του CNN που έγραφε: «Το 2% του πλούτου του Ίλον Μασκ θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση της παγκόσμιας πείνας, λέει ο διευθυντής του οργανισμού του

ΟΗΕ για την έλλειψη τροφίμων».

Ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι αν μπορούσαν «να περιγράψουν σε αυτό το νήμα του Twitter πώς ακριβώς τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια θα λύσουν την παγκόσμια πείνα, θα πουλήσω μετοχές της Tesla αμέσως τώρα και θα το κάνω».

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ Ντέιβιντ Μπίσλεϊ τον μπλόφαρε περιγράφοντας πώς θα χρησιμοποιούσε ο οργανισμός τα χρήματα… και ο Μασκ δεν απάντησε ποτέ.

Αντ’ αυτού, λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, αγόρασε το Twitter για 44 δισ. δολάρια.