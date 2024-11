Ο Έλον Μασκ σχεδιάζει να περάσει όλη τη νύχτα των εκλογών των ΗΠΑ μαζί με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Με τον τρόπο αυτό θα δώσει στον υποψήφιο Τραμπ άμεση πρόσβαση στο πρόσωπο που ελέγχει μία από τις βασικές πλατφόρμες πληροφοριών σε μια βραδιά που προβλέπεται χαοτική.

Ο Μασκ, σύμφωνα με τρία άτομα που έχουν γνώση του προγράμματός του, σχεδιάζει να βρίσκεται στο θέρετρο του Τραμπ, Μαρ-α-Λάγκο για κάποιες από τις βραδινές εκδηλώσεις στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Θα είναι μεταξύ μιας μικρής αποκλειστικής ομάδας που θα παρακολουθεί τις αποδόσεις με τον Τραμπ καθώς αυτές θα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Τραμπ διοργανώνει διάφορα πάρτι με διαφορετικά επίπεδα αποκλειστικότητας, συμπεριλαμβανομένου ενός δείπνου για μικρό αριθμό χορηγών στο Μαρ-α-Λάγκο και μιας ακόμη μικρότερης συγκέντρωσης για όσους θα βρίσκονται μαζί του κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ θα απευθύνει ομιλία σε μια μεγαλύτερη ομάδα, συμπεριλαμβανομένων άλλων χορηγών, στο συνεδριακό κέντρο του Παλμ Μπιτς αργότερα το βράδυ.

Η ομάδα του Τραμπ και ο Μασκ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Μασκ παίρνει μέρος στη βραδιά ως σούπερ φαν του Τραμπ.

Έχει δαπανήσει τουλάχιστον 119 εκατομμύρια δολάρια σε ένα super PAC που υποστηρίζει τον πρώην πρόεδρο και έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις για λογαριασμό του στην Πενσυλβάνια.

Ο ίδιος και ο Τραμπ συνομιλούν αρκετές φορές την εβδομάδα.

Αλλά ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που έχει προσφέρει ο Μασκ στην ομάδα του Τραμπ είναι η ιδιότητα του ως ιδιοκτήτης του ιστοτόπου Χ (πρώην Twitter).

Οι Δημοκρατικοί ανησυχούν ότι ο Μασκ μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσωπικό του feed στο X για να προωθήσει την παραπληροφόρηση των εκλογών.

«This election is the most important election of our lifetime. This is no ordinary election. The other side wants to take away your freedom. President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve Democracy in America.»

