Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ υποσχέθηκε χθες, Σάββατο, να δίνει 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου σε κάποιον στις κρίσιμες πολιτείες, που θα έχει υπογράψει στο Ίντερνετ την αίτησή του υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, τα οποία εγγυάται το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Μάλιστα δεν έχασε χρόνο και έδωσε μια επιταγή 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε άνδρα που παρευρισκόταν στην εκδήλωσή του στην Πενσιλβάνια την οποία οργάνωσε με στόχο να συγκεντρώσει υποστήριξη για τον ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νικητής ήταν ένας άνδρας ονόματι Τζον Ντρέερ, σύμφωνα με το προσωπικό της εκδήλωσης. Το μόνο κριτήριο, σύμφωνα με τον Μασκ, ήταν ότι είχε υπογράψει την αίτηση του ιδίου υπέρ της πρώτης και της δεύτερης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, που εγγυώνται την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

«Παρεμπιπτόντως, ο Τζον δεν είχε ιδέα», είπε ο ιδρυτής της Tesla την ώρα που έδινε στον Ντρέερ την επιταγή.

Τα χρήματα αυτά είναι το τελευταίο παράδειγμα του πώς ο Έλον Μασκ χρησιμοποιεί τον εντυπωσιακό πλούτο του για να επηρεάσει την πολύ αμφίρροπη αναμέτρηση για την προεδρία ανάμεσα στον Τραμπ και τη δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις.

«Μου φαίνεται ωραίος τρόπος για να ξοδεύω χρήματα», δήλωσε ακόμα ο πολυδισεκατομμυριούχος, ο οποίος κατηγόρησε και πάλι τους Δημοκρατικούς για «λογοκρισία».

Every day, from now through Nov 5, @America PAC will be giving away $1M to someone in swing states who signed our petition to support free speech & the right to bear arms!

We want to make sure that everyone in swing states hears about this and I suspect this will ensure they do.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024