Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 ήταν ένα από τα πιο δυνατά ονόματα του Χόλιγουντ. Ωστόσο, εδώ και αρκετά χρόνια, ο Μελ Γκίμπσον έχει μεταμορφωθεί σε μια γραφική προσωπικότητα, που προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του και με τις επαγγελματικές του επιλογές να δέχονται αρνητικά σχόλια από κριτικούς και θεατές.

Ωστόσο αυτό φαίνεται πως καθόλου δεν τον επηρεάζει και δεν έχει κάποιο πρόβλημα να συνεχίσει να προκαλεί αντιδράσεις με τις κινήσεις του. Έτσι όταν τον πέτυχαν οι δημοσιογράφοι στο αεροδρόμιο και τον ρώτησαν ποιον θα ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές, ο Μελ Γκίμπσον δεν είχε πρόβλημα να τα… χώσει στην Κάμαλα Χάρις και να στηρίξει Ντόναλντ Τραμπ.

Mel Gibson Says Kamala Harris ‘Has the IQ of a Fence Post,’ Voices Support for Donald Trump https://t.co/PHNHCBnuJ2

— Variety (@Variety) October 25, 2024