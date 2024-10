Ένας μεθυσμένος οδηγός παραλίγο να συγκρουστεί με την αυτοκινητοπομπή της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στον Διαπολιτειακό του Μιλγουόκι.

Ο μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα όπου βρισκόταν η αυτοκινητοπομπή της Κάμαλα Χάρις στο κέντρο του Μιλγουόκι.

Για το περιστατικό που συνέβη λίγο πριν τις 8:30 το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μιλγουόκι, James Burnett, ανέφερε ότι ένας 55χρονος άνδρας από την περιοχή, οδηγώντας ένα SUV κινείτο προς τα δυτικά στις δεξιές λωρίδες του Interstate 94 στο Marquette Interchange, πλησιάζοντας την αυτοκινητοπομπή της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Καθώς το SUV πλησίαζε στην αυτοκινητοπομπή, οι άνδρες της ασφάλειας το σταμάτησαν και συνέλαβαν τον 55χρονο οδηγό.

Μέσα στην καμπίνα του οχήματος, βρέθηκε ανοιχτό μπουκάλι αλκοόλ.

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν τεστ νηφαλιότητας στον οδηγό, ο οποίος αποδείχτηκε πως ήταν μεθυσμένος.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο:

🚗 A suspected drunk driver going the wrong way on a freeway came within inches of colliding with Kamala Harris’s motorcade

🔗 Read more: https://t.co/asBOj18CrE pic.twitter.com/ZXDbhYz8rG

— Telegraph US (@TelegraphUS) October 23, 2024