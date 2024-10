Στις 11 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ευρώπης (06.00 ώρα Ελλάδος), ο τυφώνας Milton βρισκόταν 75 μίλια νοτιοδυτικά του Ορλάντο και διέσχιζε την κεντρική Φλόριντα με ταχύτητα 16 μίλια/ώρα. Οι μέγιστοι άνεμοι της καταιγίδας μειώθηκαν στα 105 μίλια/ώρα, καθιστώντας την καταιγίδα κατηγορίας 2, αλλά οι ριπές ήταν περισσότερο από αρκετά ισχυρές για να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που επηρέασαν περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια πελάτες.

Οι ριπές άνω των 50 μιλίων/ώρα ήταν ευρέως διαδεδομένες από το νοτιοδυτικό Κέιπ Κόραλ έως το βορειοανατολικό Ντεϊτόνα Μπιτς. Στην περιοχή Tampa Bay και Sarasota, οι ριπές συνέχισαν να ξεπερνούν τα 80 mph.

Οι υπερβολικές βροχοπτώσεις, εν τω μεταξύ, προκάλεσαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες μεταξύ Tampa Bay και Daytona Beach. Γύρω από τον κόλπο της Τάμπα, ορισμένες περιοχές είχαν δεχθεί πάνω από 15 ίντσες βροχής τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση προβλέπεται να συνεχιστούν στην περιοχή του Κόλπου της Τάμπα μέχρι τις 2 ή 3 π.μ. και ενδέχεται να μην υποχωρήσουν κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Φλόριντα μέχρι την ανατολή του ηλίου.

Κατά μήκος της δυτικής ακτής της πολιτείας, το Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι «απειλητικό για τη ζωή κύμα καταιγίδας» εκδηλώνεται σε μεγάλη περιοχή και ότι η στάθμη των υδάτων θα παραμείνει αυξημένη μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσειςστη Φλόριντα ήταν χωρίς ρεύμα την Τετάρτη, σύμφωνα με στοιχεία από το PowerOutage.us.

Η εταιρεία κοινής ωφέλειας με τους περισσότερους πελάτες που επλήγησαν ήταν η Florida Power & Light Company, η οποία έχει περίπου 459.989 πελάτες χωρίς ρεύμα, ακολουθούμενη από την Duke Energy, η οποία έχει 433.803 πελάτες χωρίς ρεύμα.

«Οι πελάτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Οι καταστροφικές συνθήκες της πρωτοφανούς καταιγίδας και οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις θα προκαλέσουν πιθανότατα σημαντικές ζημιές και προκλήσεις αποκατάστασης», δήλωσε η Florida Power & Light Company. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι διαθέτει εργατικό δυναμικό αποκατάστασης που ξεπερνά τα 17.000 άτομα και έχει προ-τοποθετήσει συνεργεία σε όλη την πολιτεία.

