Την ώρα που οι αρχές παλεύουν να εκκενώσουν οι κάτοικοι τα σπίτια τους και οι ιδιοκτήτες σκαφών να βρουν αλλού καταφύγιο, ο τυφώνας Milton δείχνει πως θα αγγίξει έδαφος ως τυφώνας κατηγορίας 4. Την ίδια στιγμή 30.000 άτομα βρίσκονται ήδη σε καταφύγια. Κάποιες κομητείες δεν προχώρησαν σε εκκενώσεις γιατί έχουν αρκετά καταφύγια για τον πληθυσμό τους.

Σε άλλες κομητείες ισχύει εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης για τους ανθρώπους που ζουν σε τροχόσπιτα, σκηνές, κινητά σπίτια, βιομηχανοποιημένα σπίτια ή κατασκευές που δεν μπορούν να αντέξουν ανέμους ταχύτητας 177 χιλιομέτρων ανά ώρα, καθώς και για τους ανθρώπους στη ζώνη Α.

Παρόλα αυτά, ο πιθανός σχηματισμός ενός ακόμη τυφώνα προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους που είχαν ήδη κουραστεί από τη γρήγορη διαδοχή της Helene και του Milton. Ο Milton ήταν η 13η ονομαστική καταιγίδα της περιόδου των τυφώνων (σ.σ. Ονοματίζονται μόνο οι μεγαλύτεροι) και ο επόμενος τυφώνας θα μπορούσε να ονομαστεί τυφώνας Nadine.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ – NOAA προέβλεψε 17 έως 25 καταιγίδες με ονόματα για φέτος. Αυτό θα συνιστούσε μια εκτεταμένη περίοδο τυφώνων πάνω από το κανονικό.

Hurricane #Milton is pictured as a Category 5 storm in the Gulf of Mexico off the coast of Yucatan Peninsula from the space station on Oct. 8, 2024.

Inside the eye of Hurricane #Milton earlier today on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 «Miss Piggy.» These missions collect data to help improve forecasts and support hurricane research.

