«Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν πέντε Παλαιστίνιους μαχητές στην πόλη Ναμπλούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης» (λάθος στην ανακοίνωση, ήταν τέσσερις), ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους ή οργανώσεις για αυτό το θέμα. Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε τον θάνατο μόνο τεσσάρων ανδρών. Το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA μετέδωσε ότι οι ειδικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι άνδρες, στην πόλη Ναμπλούς, στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα έχουν ενταθεί οι βίαιες συγκρούσεις και σε όλη τη Δυτική Όχθη. Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων ένοπλοι μαχητές, νεαροί που εκτόξευαν πέτρες και άμαχοι περαστικοί σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Πρόσφατα ένας 76χρονος ακτιβιστής έπεσε θύμα του Ισραηλινού στρατού μέσα στο σπίτι του κοντά στη Χεβρώνα. Η φονική βία είναι πλέον καθημερινότητα στη Δυτική Όχθη.

Footage captures the moment Israeli forces, undercover in civilian clothing and driving a civilian vehicle, opened intense fire on a Palestinian vehicle in Nablus, resulting in the killing of 4 Palestinians earlier today. pic.twitter.com/L6CHncznVw — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2024

Γενική απεργία κηρύχθηκε στη Ναμπλούς μετά τη φονική επίθεση ισραηλινών ειδικών δυνάμεων

Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν στο Al Jazeera ότι τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη.

Παλαιστινιακές οργανώσεις κάλεσαν για γενική απεργία την Πέμπτη στη Ναμπλούς ως απάντηση στην επίθεση.

Όπως προαναφέραμε (δείτε την ανάρτηση στις 19:13), σε κοινή ανακοίνωση των εκπροσώπων των IDF, της Ισραηλινής Αστυνομίας και της Σιν Μπετ για το περιστατικό στη Ναμπλούς αναφέρεται ότι: «Μέλη της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας του Ισραήλ, των IDF και της Συνοριακής Αστυνομίας σκότωσαν πέντε καταζητούμενους τρομοκράτες στη Ναμπλούς, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της Ταξιαρχίας των Μαρτύρων του Αλ Άκσα στον καταυλισμό Μπαλάτα (σ.σ. προάστιο της Ναμπλούς).

Undercover Israeli special forces opened fire on a vehicle in the West Bank city of Nablus, killing several men, Palestinian media report. pic.twitter.com/2tlfmqQMUA — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 9, 2024

Η ανακοίνωση του Ισραήλ έκανε λόγο για «πέντε τρομοκράτες» στη Ναμπλούς

«Μέλη της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας του Ισραήλ, των IDF και της Συνοριακής Αστυνομίας σκότωσαν πέντε (σ.σ. τέσσερις) καταζητούμενους τρομοκράτες στη Ναμπλούς, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της Ταξιαρχίας των Μαρτύρων του Αλ Άκσα στον καταυλισμό Μπαλάτα (σ.σ. προάστιο της Ναμπλούς), σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εκπροσώπων των IDF, της Ισραηλινής Αστυνομίας και της Σιν Μπετ.

«Οι καταζητούμενοι εμπλέκονταν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον Ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων και αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Στον ένα χρόνο μαχών η οργάνωση της Ναμπλούς έχει ανακοινώσει επιθέσεις μόνο εναντίον στρατιωτών που εισβάλλουν στην πόλη τους.

📸 Photo || From the scene of the Israeli occupation’s assassination of four #Palestinian youth in the city of #Nablus. PALYOUTH . N.H pic.twitter.com/tvlGhlQQdT — PalYouth (@PalYouth4News) October 9, 2024

Πηγές: ΑΠΕ, Wafa, Al Jazeera