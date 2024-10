Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα δέκα τραυματίστηκαν σε «ύποπτη» επίθεση που σημειώθηκε σε δύο σημεία της Μπεερσεβα στο νότιο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού σταθμού λεωφορείων της πόλης, μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, επικαλούμενα την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Νεκρή είναι μια 25χρονη γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της στον τόπο του συμβάντος.

Τα θύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Soroka περιλαμβάνουν μια γυναίκα ηλικίας 20 ετών σε μέτρια προς σοβαρή κατάσταση και τέσσερις άνδρες ηλικίας 20 ετών σε μέτρια κατάσταση, οι οποίοι υπέστησαν τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την MDA.

Άλλοι πέντε αναφέρονται σε καλή κατάσταση αφού χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού ή αμβλύ τραύμα.

Τρία επιπλέον άτομα νοσηλεύονται για οξύ άγχος, η MDA. Η αστυνομία έκανε λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».

Ο δράστης που πραγματοποίησε την επίθεση πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός.

Update to the terror attack by the Be’er Sheva Central Bus Station.

MDA EMTs and Paramedics are treating 8 casualties: 1 in moderate to serious condition, 4 in moderate condition and 3 in mild condition. 1 casualty in critical condition is being treated on scene by MDA teams. pic.twitter.com/FQsAFi9jFN

— Magen David Adom (@Mdais) October 6, 2024