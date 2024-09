Άγνωστη παραμένει η τύχη του Χασάν Νασράλα, ηγέτη της Χεζμπολάχ, μετά το φονικό και καταστροφικό πλήγμα του Ισραήλ την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στη Βηρυτό.

Πηγές του ισραηλινού στρατού υποστήριξαν τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση σε ισραηλινά μέσα ότι οι IDF εξετάζουν αν ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης ήταν στα κτίρια που βομβαρδίστηκαν, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Ισραήλ ότι τον σκότωσε.

Πηγή από τη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ο Νασράλα είναι καλά στην υγεία του, όπως μετέδωσε και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την ένοπλη λιβανέζικη οργάνωση για το ζήτημα με αποτέλεσμα το θρίλερ να συνεχίζεται.

Επίσης, το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι η Ζεϊνάμπ, κόρη του Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε κατά την επίθεση στο «κεντρικό αρχηγείο» της Χεζμπολάχ, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, κάτι που επίσης δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αντίθετα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσεΐν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε ένα από τα πλήγματα των προηγούμενων ωρών.

🔴Muhammad Ali Ismail, the Commander of Hezbollah’s Missile Unit in southern Lebanon, and his deputy, Hussein Ahmad Ismail, were eliminated in a precise IAF strike.

Ali Ismail was responsible for directing numerous terrorist attacks against the State of Israel, including the… pic.twitter.com/Esoyg4pLM7

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024