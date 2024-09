Στιγμές τρόμου και πανικού έζησαν οι επιβάτες αεροσκάφους της Avianca Airlines στην Κολομβία εξαιτίας των έντονων αναταράξεων που προκάλεσε μια τροπική καταιγίδα στα μισά περίπου της πτήσης τους.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση Μεντεγίν – Μπαρανκίγια στην Κολομβία στις 16 Σεπτεμβρίου όταν έπεσε στην τροπική καταιγίδα.

Οι επιβάτες κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα την κατάσταση που επικράτησε με πολλούς από αυτούς να βρίσκονται σε κατάσταση πανικού.

Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται η φωνή μιας αεροσυνοδού που προσπαθεί να ηρεμήσει τους επιβάτες μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το κλίμα μέσα στο αεροσκάφος ήταν τεταμένο, με άλλους επιβάτες να κλαίνε και άλλους να προσεύχονται χαμηλόφωνα.

Caught in severe turbulence, an Avianca Airbus A320-214 aircraft was forced to divert to Cartagena Rafael Nunez International Airport (CTG) after it failed to land at Barranquilla (BAQ) on 16 September.

The aircraft originating from Medellin (MDE) via flight AV8586, remained in… pic.twitter.com/v4UWTui6s4

— FL360aero (@fl360aero) September 17, 2024