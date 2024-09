Φωτογραφίες του πρώην συντρόφου της Rebecca Cheptegei που κατηγορείται για τον θάνατό της, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος ως δράστης Dickson Ndiema περιέλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά στην 33χρονη μαραθωνοδρόμο από την Ουγκάντα, μετά από τσακωμό τους την περασμένη Κυριακή.

Το τραγικό συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια της κόρης της Cheptegei. Μετά το περιστατικό, η Ολυμπιονίκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Moi Teaching and Referral Hospital στο Eldoret της Κένυας, με εγκαύματα στο 80% του σώματός της.

Δυστυχώς εχθές Πέμπτη (5/9) άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο πατέρας της Cheptegei μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δήλωσε πως ο φερόμενος ως δράστης ήταν φίλος με την κόρη του και εκείνη τον εμπιστευόταν.

«Τσακώθηκαν πρόσφατα… εκείνος είχε μπει κρυφά στην αυλή της και την περίμενε με 5 λίτρα βενζίνης. Όταν η Rebecca εμφανίστηκε την περιέλουσε αμέσως και της έβαλε φωτιά», υποστήριξε ο ίδιος.

«Η κόρη μου κάλεσε σε βοήθεια ζητώντας από την αδελφή της που βρισκόταν στο σπίτι να φέρει μια κουβέρτα για να σβήσει τη φωτιά, αλλά ο ύποπτος που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι την έδιωξε και η Rebecca κάηκε», κατέληξε ο πατέρας του θύματος.

Εχθές, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση θανάτου της Cheptegei δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες του Ndiema.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, υπέστη και ο ίδιος εγκαύματα.

Η Rebecca Cheptegei πήρε μέρος στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες όπου τερμάτισε στην 44η θέση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, προκρίθηκε για το Ολυμπιακό της ντεμπούτο στο μαραθώνιο αφού έκανε ατομικό ρεκόρ 2.22.47 στο μαραθώνιο του Άμπου Ντάμπι τον Δεκέμβριο του 2022.

Επίσης, τερμάτισε 14η στον μαραθώνιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023.

Η Ομοσπονδία Στίβου της Ουγκάντας έκανε μια ανάρτηση στο X λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Cheptegei γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον χαμό της αθλήτριας μας Rebecca Cheptegei νωρίς το πρωί η οποία έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ως ομοσπονδία καταδικάζουμε τέτοιες πράξεις και ζητούμε Δικαιοσύνη. Είθε η ψυχή της να αναπαυθεί εν ειρήνη».

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

— UGANDA ATHLETICS FEDERATION🇺🇬🇺🇬 UAF (@UgaAthletics2) September 5, 2024