Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αστυνομικό τμήμα του Παλμ Μπιτς την Πέμπτη 22 Αυγούστου, έδειξε δίδυμους υδροστρόβιλους στα ανοικτά των ακτών του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, καθώς τροπική καταιγίδα έπληξε την περιοχή.

«Μερικές φορές είμαστε αρκετά τυχεροί να βλέπουμε ενδιαφέροντα καιρικά φαινόμενα από ασφαλή απόσταση», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Palm Beach στην ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Tampa Bay εξέδωσε την Πέμπτη αρκετές προειδοποιήσεις για τη θάλασσα και συμβουλές για πλημμύρες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

🌪️Sometimes we are fortunate enough to see interesting weather from a safe distance. 🌪 #waterspouts pic.twitter.com/aK5dufYfyS — Palm Beach Police Department (@PalmBeachPolice) August 22, 2024

Είναι ένα ολοένα αυξανόμενο φαινόμενο και στην Ευρώπη

Υδροστρόβιλοι παρατηρούνται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα στην Μεσόγειο, με την Ιταλία να έχει την «τιμητική» της στο επικίνδυνο φαινόμενο, αλλά και πολλά παραδείγματα από την Ελλάδα. Όπως έδειξε και η βύθιση του ιστιοφόρου στη Σικελία, καιρικά φαινόμενα που ήταν πιο συνηθισμένα σε περιοχές πλησίον ωκεανών, λόγω της υγρασίας και της ανόδου της θερμοκρασίας, άρχισαν να εμφανίζονται και στην Ευρώπη με μεγαλύτερη συχνότητα.

Πλάνα που τραβήχτηκαν και δημοσιεύτηκαν στο X από τον χρήστη @Fsuswizzy δείχνουν τους ίδιους δύο υδροστρόβιλους στα ανοιχτά του Παλμ Μπιτς το απόγευμα της Πέμπτης από άλλη γωνία λήψης. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) εξέδωσε θαλάσσια προειδοποίηση για τα τοπικά ύδατα έως τις 16:45 μ.μ., ενώ προβλέπονται ριπές ανέμου ταχύτητας 74 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με την NWS, οι καταιγίδες μπορούν να δημιουργήσουν ξαφνικές νεροποντές, οι οποίες μπορούν «εύκολα να ανατρέψουν σκάφη και να δημιουργήσουν τοπικά επικίνδυνες θάλασσες».

🇺🇸🔴 Rare Double Waterspouts Spotted Off Florida Coast !! 🌪️ Amazing scenes captured today , amid the ongoing thunderstorms in parts of Florida, show double waterspout in Western Palm Beach, Florida ! #Florida #Waterspouts #thunderstorm pic.twitter.com/wEg0T8LlEV — Jinan Syria (@Jinan_Syria) August 22, 2024

Ενώ μπορούμε να σας αφήσουμε με την Ελληνική συμμετοχή που δημοσίευσε ο χρήστης Δημήτρης Λάτου στις 18 Ιουνίου (στα αριστερά).