Από το 2018, όταν και παντρεύτηκε με την Μέγκαν Μαρκλ, έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο στόχαστρο του Τύπου της Βρετανίας. Άλλωστε, αυτός ήταν κι ένας από τους λόγους, που ο πρίγκιπας Χάρι αποφάσισε να μετακομίσουν στις ΗΠΑ. Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα, έχει γίνει ξανά το «αγαπημένο» πρόσωπο των Media.

Ο δούκας του Σάσεξ βλέπει σχεδόν κάθε μέρα και ένα θέμα που να ασχολείται τόσο με τη σχέση του με την 43χρονη ηθοποιό όσο και με τις κόντρες του με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας – και κυρίως τον αδερφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ και την οκογένειά του. Μέσα σε όλα, είδε και τον επιτελάρχη του Τζος Κέτλερ να παραιτείται μετά από τρεις μήνες και να προσθέτει το όνομά του στην ήδη μεγάλη λίστα των ανθρώπων που δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί του.

Ωστόσο, εδώ και μερικές ώρες, τα βρετανικά media έχουν πάθει «φρενίτιδα» με την περιοδεία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Κολομβία, που ξεκινάει σήμερα. Το ζευγάρι είχε κανονίσει εδώ και καιρό το συγκεκριμένο ταξίδι, ωστόσο το ξέφρενο παρελθόν του δούκα του Σάσεξ έχει κάνει πολλούς να αναρωτιούνται για τη συμπεριφορά του στη χώρα της νότιας Αμερικής.

Στα απομνημονεύματά του, που κυκλοφόρησαν το 2023 με τον τίτλο «Spare», ο πρίγκιπας Χάρι. είχε γράψει: «Στην εφηβεία μου, όταν είχε επισκεφθεί το εξοχικό ενός φίλου, κάποιος μου πρόσφερε κοκαϊνη. Τότε έκανε πρώτη φορά και μετά έκανα μερικές ακόμα φορές» και συμπλήρωσε ότι η χρήση του ναρκωτικού δεν τον έκανε να νιώθει χαρούμενος αλλά διαφορετικός.

Prince Harry urged to issue an apology over his cocaine use ahead of Colombia trip with Meghan Marklehttps://t.co/G1EazGtT2c

— GB News (@GBNEWS) August 13, 2024