Ήταν Μάιος του 2024 όταν έγινε γνωστό ότι ο πρίγκιπας Χάρι προσέλαβε τον Τζος Κέτλερ ως νέο του επιτελάρχη. Τότε, οι κύκλοι κοντά στον δούκα του Σάσεξ, υποστήριζαν ότι αυτός ήταν «ο κατάλληλος άνθρωπος για να καθοδηγήσει τον Χάρι στο επόμενο βήμα του».

Τρεις μήνες μετά, πηγές από την Καλιφόρνια αποκάλυψαν στη Daily Mail, ότι ο Τζος Κέτλερ αποτελεί παρελθόν από το επιτελείο του πρίγκιπα Χάρι. Μια αποκάλυψη που προκάλεσε έκπληξη στους βρετανικούς βασιλικούς κύκλους, καθώς σε αυτό το διάστημα ο -πρώην πλέον- επιτελάρχης ήταν συνεχώς δίπλα στον πρίγκιπα Χάρι και λειτουργούσε τόσο σαν δεξί του χέρι όσο και ως καθοδηγητής του. Ο Τζος Κέτλερ βρέθηκε μαζί με τον δούκα του Σάσεξ στο Λονδίνο στα τέλη Μαΐου όσο και στην τριήμερη περιοδεία που έκανε στη Νιγηρία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ τον περασμένο Ιούλιο.

Μια παραίτηση που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ακούγεται εδώ και καιρό στα βασιλικά πηγαδάκια: ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δυσκολεύονται να κρατήσουν ανθρώπους στη δούλεψή τους. Άλλωστε, η παραίτηση του Τζος Κέτλερ ήταν τουλάχιστον η 18η από το προσωπικό του δούκα του Σάσεξ από τότε που παντρεύτηκε με την γνωστή ηθοποιό το 2018 – και περίπου η ένατη από τότε που το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει στις ΗΠΑ.

Prince Harry and Meghan Markle’s chief of staff quits after 3 months as couple gear up for Colombia trip: Report https://t.co/kOd9NGz99z pic.twitter.com/sN6gZQUYuF

— New York Post (@nypost) August 12, 2024