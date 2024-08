Εκτενή ρεπορτάζ φιλοξενούν στις ιστοσελίδες του τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τη φωτιά που ξέσπασε στην βορειοανατολική Αττική. Με ανταποκρίσεις και πλούσιο υλικό από φωτογραφίες και βίντεο μεταφέρουν την εικόνα από τον πύρινο εφιάλτη που καταπίνει με ταχύτητα τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής.

Ο Guardian μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις εστιάζοντας στον τίτλο στις προτροπές των Ελλήνων αξιωματούχων προς τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα λόγω των πυρκαγιών κοντά στην Αθήνα.

«Ολόκληρες περιοχές εκκενώνονται καθώς οι πυροσβέστες καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών» αναφέρει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Γίνεται αναφορά στις ισχυρές δυνάμεις των πυροσβεστών που επιχειρούν, την ένταση των ανέμων που φτάνουν τα 80-90 χιλιόμετρα και την επιστροφή του πρωθυπουργού εσπευσμένα στην Αθήνα.

Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους καθώς η «φωτιά εξαπλώνεται σαν αστραπή» μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, τονίζοντας πως οι φλόγες κατέκαψαν δέντρα, σπίτια, αυτοκίνητα στο πέρασμά τους, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν τον αττικό ουρανό.

Στο πρακτορείο μίλησε η κάτοικος του Βαρνάβα Κατερίνα Φυλακτού λέγοντας πως «το χωριό περικυκλώθηκε σε χρόνο μηδέν« από τις φλόγες.

Το BBC κάνει αναφορά στις φλόγες 25 μέτρων που ξεπήδησαν στον Βαρνάβα και στα σπίτια που καίγονται σε μία τεράστια φωτιά που έχει κάψει πάνω από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνδέει την εξέλιξη με την κλιματική κρίση. Όπως επισημαίνει ένα κύμα υψηλών θερμοκρασιών σαρώνει από τον Ιούνιο τη χώρα.

Σημειώνει ακόμα πως οι ισχυροί άνεμοι δυσχαιρένουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών καθώς οι άνεμοι αναμένεται να συνεχίσουν να είναι πολύ ισχυροί.

Στα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα αναφέρεται και το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Μεταδίδει πως υπάρχουν εκκενώσεις και πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Wildfires broke out near Athens, forcing an evacuation. Thankfully, no injuries have been reported so far. Greece’s Fire Brigade faced dozens of wildfire fronts daily over the past few weeks. Keep alert and stay safe! #ClimateChange #wildfires https://t.co/01KX8fRZPw pic.twitter.com/G7iITAaUg6

— China Xinhua News (@XHNews) August 11, 2024