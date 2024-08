Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βραζιλία μετά τη χθεσινή αεροπορική τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 61 ανθρώπους.

Νωρίτερα, το πρωί του Σαββάτου (10/8) έγινε γνωστό πως βρέθηκε το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, το οποίο αναμένεται να διαλευκάνει τα αιτία της πτώσης.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά το «τραγικό δυστύχημα».

Υπενθυμίζεται πως το αεροσκάφος ATR-72 της Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Οι επιβαίνοντες ήταν συνολικά 61 – 57 επιβάτες και 4 μέλη του πληρώματος.

Ομάδες της πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας εργάζονταν όλη τη νύχτα για να ανασύρουν τις σορούς των επιβατών από τα συντρίμμια ενός αεροπλάνου, που συνετρίβη χθες κοντά στο Σάο Πάολο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 62 επιβαίνοντες σε αυτό.

Τουλάχιστον 21 πτώματα είχαν ανασυρθεί έως το πρωί του Σαββάτου, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Σάο Πάολο και δύο θύματα ταυτοποιήθηκαν επιτόπου. Όλες οι σοροί μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Σάο Πάολο.

🚨DISTURBING FOOTAGE: PASSENGER PLANE FULL OF PEOPLE FALLS OUT OF THE SKY IN BRAZIL ⚠️

PAY CLOSE ATTENTION TO THE VIDEO WHAT DO YOU SEE‼️ pic.twitter.com/bHq4SlgKKv

— Matt Wallace (@MattWallace888) August 9, 2024