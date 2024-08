Εν μέσω ουκρανικής επίθεσης στο έδαφος της Ρωσίας οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται να εξαπολύσουν ρομποτικούς σκύλους στις γραμμές του μετώπου αντικαθιστώντας τους στρατιώτες σε κρίσιμες αποστολές κατασκοπείας ή ανίχνευσης ναρκών.

Κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης που πραγματοποιήθηκε σε άγνωστη τοποθεσία στην Ουκρανία, το μοντέλο «BAD One» παρουσιάστηκε να εκτελεί μια σειρά από ενέργειες, όπως το να στέκεται όρθιο, να σκύβει, να τρέχει και να πηδάει υπακούοντας στις εντολές του χειριστή του.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τους κατασκευαστές τους είναι αθόρυβα και ευέλικτα και θα μπορούσαν σύντομα να γίνουν ένας ανεκτίμητος σύμμαχος στην πρώτη γραμμή του μετώπου για τον ουκρανικό στρατό που έχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.

Καθώς τα ρομπότ κινούνται χαμηλά στο έδαφος εντοπίζονται δύσκολα δίνοντας τους το πλεονέκτημα να μπορούν να ελέγχουν τα εχθρικά χαρακώματα ή το εσωτερικό κτιρίων στις εμπόλεμες ζώνες, χάρη στις θερμικές κάμερές τους.

The use of a robot dog for reconnaissance in Toretsk by soldiers of the 28th Mechanized Brigade. Kurt and company group.

Source: https://t.co/N0v8BAaxjo pic.twitter.com/gV9sIZYkt1

— ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) August 5, 2024