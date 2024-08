Το Ιράν δεν θα παραμείνει ποτέ σιωπηλό απέναντι στην επιθετικότητα κατά των συμφερόντων και της ασφάλειάς του, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, όπως μετέδωσαν σήμερα (7/8) κρατικά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω αύξησης των περιφερειακών εντάσεων μετά τη δολοφονία στην Τεχεράνη του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Κατά την επικοινωνία του με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Πεζεσκιάν τόνισε επίσης ότι εάν η Δύση επιθυμεί πραγματικά να αποτρέψει τον πόλεμο θα πρέπει να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει τη «γενοκτονία» στη Γάζα και να αποδεχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιράν είπε ότι «για την Τεχεράνη η αποφυγή του πολέμου και η προσπάθεια για παγκόσμια ειρήνη αποτελούν θεμελιώδεις αρχές».

#Iran will never remain silent in the face of aggression against its interests and security, President Masoud Pezeshkian tells his French counterpart Emmanuel Macron. https://t.co/lPcnmf2kPl

