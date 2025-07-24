Υπάρχουν Σχολές στις οποίες οι βάσεις δεν άλλαξαν καθόλου, είτε συγκέντρωσαν μικρό είτε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους χιλιάδες υποψήφιους.
Οπως είναι φυσικό, στις πρώτες θέσεις φιγουράρουν οι Ιατρικές Σχολές, στα πανεπιστήμια διαφόρων πόλεων.
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ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
18,775
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
18,200
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
18,050
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
17,975
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
17,880
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
17,625
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
16,344
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
14,800
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
12,675
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
12,440
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
11,400
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
10,255
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
9,825
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
9,600
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
9,600
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
9,600